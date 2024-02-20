Опрос: Байден опережает Трампа в Нью-Йорке на 12% 2 20.02.2024, 23:28

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За 40 лет ни один кандидат-республиканец не побеждал в этом штате.

Действующий президент США Джо Байден опережает бывшего президента Дональда Трампа на 12% в Нью-Йорке, свидетельствуют данные нового опроса, пишет The Hill. Эта цифра оптимистична, однако она вдвое меньше преимущества, с которым Байден победил в штате в 2020 году. Тогда отрыв Байдена от Трампа составил 23%.

Около 48% избирателей Нью-Йорка заявили, что поддерживают Байдена в опросе Сиенского колледжа, опубликованном во вторник, в то время как 36% заявили, что поддерживают Трампа. Остальные 16% не определились.

Если учесть цифры четырехсторонней гонки с независимыми кандидатами Робертом Кеннеди-младшим и Корнелом Вестом, то преимущество Байдена сокращается до 10%.

«Хотя Байден опережает Трампа на 12% в поединке и на 10% в гонках четырех кандидатов, стоит помнить, насколько «синим» обычно является Нью-Йорк», — говорит Стивен Гринберг, социолог Сиенского колледжа.

По его словам, демократы имели преимущество перед республиканцами в 27%, а Байден опередил Трампа на предыдущих выборах на 23%. Со времен Рональда Рейгана в 1984 году ни один кандидат в президенты от республиканцев не выигрывал этот штат.

Опрос проявил низкий энтузиазм по отношению к обоим кандидатам от основных партий, при этом незначительная часть жителей Нью-Йорка, в том числе подавляющее большинство независимых, хотели бы видеть в бюллетене кого-то другого, а не Байдена или Трампа.

Согласно опросу, 61% республиканцев поддерживают Трампа, в то время как 29% хотят кого-то другого. Между тем 46% демократов выступают за Байдена по сравнению с 38%, желающими другого кандидата.

Результаты также подчеркивают важность Нью-Йорка для гонки в Палату представителей в 2024 году, где демократы нацелены на несколько мест от Республиканской партии в округах, которые Байден выиграл в 2020 году.

Участие в опросе приняли 806 избирателей Нью-Йорка. Оно проходило с 12 по 14 февраля, погрешность составляет 4,2 процентных пункта.