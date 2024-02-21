Анджей Дуда: Во всем виновата российская агрессия 21.02.2024, 1:09

1,046

Анджей Дуда

Польша пытается решить ситуацию на границе с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава пытается решить ситуацию на польско-украинской границе, где польские фермеры блокируют движение транспорта.

В интервью «Украинскому Радио» Дуда заявил, что надеется на мирное решение вопроса.

«Это определенный конфликт интересов между фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине, фермерами, которые боятся за свое существование», — сказал польский лидер.

Дуда добавил, что «эти протесты сейчас, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому Союзу». По его словам, фермеры опасаются огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС.

«Она (проблема — ред) началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что давайте помнить, что во всем виновата российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то эта проблема не возникла бы вообще», — подчеркнул польский президент.

Он добавил, что польские власти не могли не одобрить запросы на проведение фермерских протестов, потому что «должны действовать на основании и в пределах действующего законодательства».