В Испании неизвестный вылил на пол 60 тысяч литров элитного вина, цена которого достигает $100 за бутылку 21.02.2024, 2:31

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В Испании неизвестный проник на склад винодельни, открыл резервуары и вылил на пол 60 тысяч литров элитного вина. Ущерб от преступления оценили в 2,5 млн евро, сообщает El Espanol.

🍷‼ Más de 60.000 litros de vino por el sumidero: una cámara graba cómo un sujeto abre los depósitos la bodega Cepa 21



José Moro, propietario de esta casa en Castrillo de Duero, cuantifica las pérdidas en más de 2 millones de euros



✍ Informa @ADelgadoLeon — ABC.es (@abc_es) February 19, 2024

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля на винодельне Cepa 21 в Кастрелло-де-Дуэро, на территории автономного сообщества Кастилия-и-Леон.

Камеры наблюдения зафиксировали, как человек в капюшоне зашел в помещение и открыл краны трех резервуаров, в которых хранилось дорогостоящее вино марок Horcajo и Malabrigo.

В общей сложности на пол вылилось около 60 тысяч литров напитка. Одна бутылка вина Horcajo стоит примерно 100 долларов, а Malabrigo — более 40.

Владелец винодельни оценил причиненный ущерб в 2,5 млн евро. Подозреваемого разыскивает полиция.