В Минске открывается магический ресторан с таро-коктейлями 21.02.2024, 3:44

Иллюстративное фото

Обещают «магию вкусной еды, кофе и эзотерики».

В Минске на проспекте Дзержинского, 80 открывается ресторан Utopia. Обещают «магию вкусной еды, кофе и эзотерики», пишет CityDog.

Судя по описанию в инстаграм-аккаунте кафе, в новом заведении можно будет выпить кофе и позавтракать. Удивлять планируют всякими эзотерическими штуками, в том числе и таро-коктейлями.

Открыть кафе обещают совсем скоро, но пока владельцы находятся в поисках шеф-повара и бариста.

Повару с пятидневной рабочей неделей с 10.00 до 19.00 предлагают зарплату от 1700 рублей, бариста — 5,5 рубля в час.