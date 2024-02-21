закрыть
21 февраля 2024, среда, 4:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске открывается магический ресторан с таро-коктейлями

  • 21.02.2024, 3:44
В Минске открывается магический ресторан с таро-коктейлями
Иллюстративное фото

Обещают «магию вкусной еды, кофе и эзотерики».

В Минске на проспекте Дзержинского, 80 открывается ресторан Utopia. Обещают «магию вкусной еды, кофе и эзотерики», пишет CityDog.

Судя по описанию в инстаграм-аккаунте кафе, в новом заведении можно будет выпить кофе и позавтракать. Удивлять планируют всякими эзотерическими штуками, в том числе и таро-коктейлями.

Открыть кафе обещают совсем скоро, но пока владельцы находятся в поисках шеф-повара и бариста.

Повару с пятидневной рабочей неделей с 10.00 до 19.00 предлагают зарплату от 1700 рублей, бариста — 5,5 рубля в час.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко