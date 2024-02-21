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В немецкой больнице умер второй баскетболист из Украины, на которого напали с ножом

  • 21.02.2024, 4:59
В немецкой больнице умер второй баскетболист из Украины, на которого напали с ножом
Артем Козаченко

Ему было 18 лет.

Украинский баскетболист Артем Козаченко, на которого 10 февраля напали с ножом в Германии, умер в больнице. Его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-профиль команды ART Giants, в которой играл парень.

«После трагического акта насилия в Оберхаузене (город в Германии - ред.), жертвами которого почти неделю назад стали два игрока из нашей команды ART Giants, погиб Владимир Ермаков, а его товарищ по команде и соотечественник Артем Козаченко также скончался в больнице от тяжелых травм», — сказано в сообщении команды.

Там уточняют, что Артем, которому было 18 лет, находился в реанимации в больнице с момента жестокого нападения в Оберхаузене. За последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи уже ничего не могли для него сделать.

Напомним, 10 февраля в немецком Оберхаузене неизвестные напали на двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.

В результате нападения несовместимые с жизнью травмы получил Владимир Ермаков. Артема Козаченко удалось доставить в госпиталь в тяжелом состоянии.

Немецкая полиция уже задержала трех подростков, которых подозревают в нападении. Один из них — 15-летний немец турецкого происхождения.

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