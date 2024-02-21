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Зеленский примет участие в онлайн-встрече лидеров G7

  • 21.02.2024, 5:11
Зеленский примет участие в онлайн-встрече лидеров G7
Владимир Зеленский

Встреча состоится 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первой под председательством Италии встрече лидеров стран «Большой семерки», которая пройдет в онлайн-формате 24 февраля. Об этом 20 февраля сообщается на сайте председательства Италии в G7.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.

«24 февраля, по случаю второй годовщины [полномасштабной] агрессии России против Украины, председатель совета министров Джорджия Мелони возглавит встречу глав государств и правительств стран G7 в режиме видеоконференции», – сказано в сообщении.

Ожидается, что по итогам встречи будет принята совместная декларация.

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