Зеленский примет участие в онлайн-встрече лидеров G7
- 21.02.2024, 5:11
Встреча состоится 24 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первой под председательством Италии встрече лидеров стран «Большой семерки», которая пройдет в онлайн-формате 24 февраля. Об этом 20 февраля сообщается на сайте председательства Италии в G7.
Отмечается, что на встрече будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.
«24 февраля, по случаю второй годовщины [полномасштабной] агрессии России против Украины, председатель совета министров Джорджия Мелони возглавит встречу глав государств и правительств стран G7 в режиме видеоконференции», – сказано в сообщении.
Ожидается, что по итогам встречи будет принята совместная декларация.