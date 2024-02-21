Рой украинских дронов подорвал целый ангар российских танков и БМП 5 21.02.2024, 8:30

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Россияне собирали технику для наступления.

Украинские защитники при помощи роя ударных дронов уничтожили технику оккупантов, которую те прятали в ангарах.

Об этом сообщает президентская бригада ВСУ в Telegram.

Как рассказали украинские военные, за один рабочий день операторы ударных дронов «Булава» на Таврическом направлении уничтожили:

два зенитно-артиллерийских комплекса С60;

два танка Т-72;

БМП-3;

редкую боевую бронированную машину «Терминатор»;

«Газель»;

два «Урала» с боекомплектом.

По информации президентской бригады ВСУ, россияне, вероятно, собрали технику для наступления, но она была уничтожена.

«Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там», - добавили украинские защитники.