Рой украинских дронов подорвал целый ангар российских танков и БМП

Рой украинских дронов подорвал целый ангар российских танков и БМП5
- 21.02.2024, 8:30
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Россияне собирали технику для наступления.
Украинские защитники при помощи роя ударных дронов уничтожили технику оккупантов, которую те прятали в ангарах.
Об этом сообщает президентская бригада ВСУ в Telegram.
Как рассказали украинские военные, за один рабочий день операторы ударных дронов «Булава» на Таврическом направлении уничтожили:
два зенитно-артиллерийских комплекса С60;
два танка Т-72;
БМП-3;
редкую боевую бронированную машину «Терминатор»;
«Газель»;
два «Урала» с боекомплектом.
По информации президентской бригады ВСУ, россияне, вероятно, собрали технику для наступления, но она была уничтожена.
«Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там», - добавили украинские защитники.