Загадочная судьба трех «принцев» России: жив лишь один 1 Виктор Небоженко

21.02.2024, 8:55

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Сын Сечина умер при странных обстоятельствах — оторвался тромб.

Их было «три принца» путинской России с огромным будущим, трое блестящих сыновей ближайших друзей Путина – Иванова, Сечина, Патрушева.

Но, десять лет назад, в 2014 году в возрасте 38 лет неожиданно погибает (утонул на пляже) в ОАЭ Александр Иванов – сын могущественного главы администрации президента РФ Путина. Отец Иванов был в шоке от загадочной смерти сына и больше политикой не занимался.

20 февраля 2024 года в Москве, в возрасте 35 лет неожиданно умирает «второй принц» – Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти, мультимиллиардера, могущественного и многолетнего друга президента Путина. Сын Сечина умер при странных обстоятельствах - оторвался тромб. Знакомый диагноз для сокрытия убийства в путинской России.

После смерти любимого сына честолюбивый Иванов перестал претендовать на большую власть и ушел в глубокую депрессию. Вероятно, после смерти 35 летнего единственного сына, могущественного Сечина, тоже не будет радовать его огромная власть при Путине и накопленные тяжким трудом миллиарды долларов.

Остался живым только Дмитрий Патрушев, третий принц путинской России. Это сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ, близкого друга Путина и сторонника политики преемника Путина как формы мирного политического транзита России. Естественно, на место преемника Путина Николай Патрушев видит своего сына Дмитрия Патрушева

Если и у него оторвется тромб или авиакатастрофа (месть Вагнера), то сама идея о преемнике в окружении Путина потеряет свою привлекательность из-за высокой опасности для претендентов. Поэтому Путину и его окружению придется вернуться к идеи создания коллективного органа власти- типа Политбюро, ибо всем ясно, что после Путина никто из его окружения не должен обладать абсолютной властью.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»