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Bloomberg: США раскрыли планы Кремля по ядерному оружию в космосе

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  • 21.02.2024, 11:31
Bloomberg: США раскрыли планы Кремля по ядерному оружию в космосе

И сообщили о них союзникам.

Россия может уже в 2024 году развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе. Москва не планирует взрыва орбитального оружия, но есть риск аварии. Потенциальный ядерный взрыв способен затронуть около трети всех спутников и повредить системы связи на Земле.

В материале Bloomberg говорится о том, что США уже сообщили союзникам о планах России. Москва ведет разработку космического потенциала для уничтожения спутников при помощи ядерного оружия. Подобные действия нарушат договор о космосе 1967 года, который был подписан российским государством.

Данные сведения появились после того, как глава комитета по разведке Палаты представителей США предупредил на прошлой неделе о подготовке Россией мер, которые угрожают американского национальной безопасности.

Конкуренция между США, РФ и Китаем в космосе

Журналисты также отметили, что ситуация указывает на растущую конкуренцию между США, Китаем и Россией за космос и разработку ведения войны там. Обстановка начинает напоминать времена Холодной войны, когда две сверхдержавы подписали ряд соглашений о контроле над вооружениями, чтобы предотвратить так называемую милитаризацию космоса.

На данный момент известно, что Кремль не планирует взрывов орбитального оружия, однако действия россиян могут привести к аварии, а потенциальный ядерный взрыв способен затронуть примерно 30% спутников и повредить системы связи на земле.

По словам специалиста в космических вооружениях, взрыв не обязательно может привести к уничтожению спутников, но речь может идти о сбоях, в результате которых понадобится исправлять ошибки.

Согласно сведениям ООН, по состоянию на апрель 2023 года на орбите Земли было почти 7800 рабочих спутников.

Также в издании подчеркнули, что США и союзники пытаются через Китай и Индию отговорить Россию развертывать вооружения в космосе. Страны-посредники считаются «более влиятельными» в Москве, поэтому их попросили посодействовать.

Россия может разместить ядерное оружие в космосе

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер 14 февраля заявил, что есть серьезная угроза национальной безопасности США, поскольку Россия строит планы по размещению ядерного оружия в космосе.

После этого советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эти сведения, а сам хозяин Белого дома поручил своей администрации провести с Россией соответствующие переговоры.

Журналисты CNN опубликовали материал, в котором заявили, что потенциальный ядерный взрыв в космосе может привести к выведению из строя большого количества американских коммерческих и правительских спутников. Возникнут проблемы с мобильной связью, оплатой счетов и работой Интернета.

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