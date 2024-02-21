В отчете лукашистов о гуманитарной помощи нашли интересные нестыковки.

Читатель сайта Charter97.org Олег заметил, что лукашенковская «Белая Русь» в своем Telegram-канале отчиталась о доставке 70 тонн гуманитарных грузов на временно оккупированные территории Украины. А через несколько часов заявили о «доставке 60 тонн гуманитарки»:

— Интересно, как они это объяснят? Усушка? Утруска? Коллаборанты дань взяли? Или к липким ручонкам товарища Романова (Олег Романов — глава «Белой Руси» — прим.) 10 тонн прилипло.

Понятно, что Романову, ненавидящему все белорусское, интересы московских хозяев дороже, чем бедствующие соотечественники. Организовал этот чудесный распил он под эгидой «Русской гуманитарной миссии». Скидывались на эту помощь не члены «Белой Руси», а ее выдавливали из бюджетников и бизнесменов, собирали священники московской православной церкви.

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