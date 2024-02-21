У Wildberries появился белорусский конкурент 1 21.02.2024, 11:48

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Онлайн-дискаунтер изменил формат работы.

Онлайн-дискаунтер Emall, который раньше работал как доставка торговой сети «Евроопт», изменил формат работы. Теперь он будет конкурировать с известными маркетплейсами, отмечает «Зеркало».

На площадке «Евроопт» продолжит продавать собственные товары, в основном это будет бакалея, бытовая химия, средства детской гигиены. Постепенно ассортимент будет дополняться товарами других продавцов.

На площадке также будет работать система, когда на одинаковые товары указаны разные цены. «Значит, эти товары одновременно продают несколько продавцов», — указывают в сервисе.

При этом если собственные товары площадка будет доставлять, как прежде, то продукцию внешних продавцов (то есть всех, кроме Emall) будут отправлять в виде посылок.

Напомним, Emall начал работать в декабре 2021 года и позиционировал себя как первый онлайн-дискаунтер в Беларуси.