Создатель яда «Новичок»: Тело Навального вряд ли отдадут матери 21.02.2024, 12:18

1,534

Алексей Навальный

Фото: AP

Политика могли отравить в колонии.

Российскому «Агентству» удалось получить развернутый комментарий одного из создателей «Новичка» Вила Мирзаянова.

С ученым издание обсуждало теоретическую возможность повторного отравления политика Алексея Навального «Новичком» (эту версию озвучивала, в частности, вдова политика).

По его словам, если версия отравления верна, тело Навального вряд ли отдадут матери. Из ответа Мирзаянова следует, что следы применения «Новичка» практически невозможно вывести из организма умершего человека, озвученный в колонии диагноз смерти политика может свидетельствовать о том, что концентрация яда могла быть большой, а тело отравленного даже после смерти представляет опасность для тех, кто будет находиться рядом с ним.

— Как долго в теле умершего может сохраняться яд «Новичок» или его аналог? Можно ли найти его следы в организме спустя месяц?

— В очень малых концентрациях «Новичок» может сохраниться, возможно, даже через месяц после отравления.

— Могут ли власти теоретически предпринять какие то манипуляции с телом, чтобы убрать след «Новичка»?

— Думаю, нет. Продукты распада сохранятся навсегда, поскольку больше нет естественного их выброса мочой и калом. Сам «Новичок» тоже сохранится неопределенно долго.

— В первом ответе Вы сказали, что через месяц «Новичок» сохранится в очень малых концентрациях, а во втором ответе уточнили, что после смерти «Новичок» может сохраняться неопределенно долго. Правильно ли я понял, что речь идет о том, что с течением времени концентрация яда в организме будет снижаться, но найти его можно даже через месяцы, а, может, и годы после отравления?

— Исхожу из опыта лечения Скрипалей ( Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери - ред.) англичанами. После того как антидотами они спасли жизни, концентрация «Новичка» никак не хотела идти на убыль.

Пришлось применить вскрытие и почти механически уничтожать «Новичок» из печени и других органов. Неожиданность. Видимо, молекулы «Новичка» вступают в связь с органом или приобретают защитную оболочку и дальше препятствуют дегазации. Отсюда мое заключение, что «Новичок» на каком-то уровне концентрации может сохраняться неопределенно долго. Как долго, мы не можем пока знать. Возможно, англичане это знают.

Есть описание того, что происходило с Навальным перед смертью: согласно заявлению ФСИН, он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

В то же время матери и адвокатам его сказали, что это была внезапная смерть (в этом случае, по словам его бывшего лечащего врача, он мог даже не успеть почувствовать себя плохо - просто прекратило работать сердце).

— Похоже ли какое-то из этих описаний на последствия применения «Новичка»? Если да, то насколько серьезной могла быть доза?

— От большой концентрации может наступить мгновенная остановка сердца - паралич. Это известно.

— Может ли представлять тело отравленного опасность для окружающих? И если да, то как долго?

— Конечно, тело отравленного представляет опасность для человека без защиты. Если версия отравления верна, то вряд ли его отдадут матери.

Версия повторного отравления Навального появилась практически сразу после сообщения ФСИН о смерти политика и неудачных попыток родителей забрать его тело. В понедельник ее озвучила и вдова оппозиционера Юлия. В своем видеообращении она сказала, что власти «выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского «Новичка».