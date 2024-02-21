В Полоцке 88-летнего рыбака унесло на льдине по Западной Двине

В Полоцке 88-летнего рыбака унесло на льдине по Западной Двине5
- 21.02.2024, 12:51
- 2,740
Видеофакт.
Житель Полоцка рыбачил на реке Западная Двина, в какой-то момент льдина откололась от берега, и мужчину унесло. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 20 февраля. О том, что возле моста на улице Юбилейной на льдине находится человек, спасателям сообщил очевидец.
К тому моменту льдина уже отплыла примерно на 60 метров от берега. Сотрудники МЧС вызвали на помощь спасательный катер ОСВОД. Он подплыл к льдине, а находившийся там 88-летний мужчина пересел к спасателям. Его доставили на берег.
Врачи осмотрели пенсионера, в госпитализации он не нуждался.