В Полоцке 88-летнего рыбака унесло на льдине по Западной Двине 5 21.02.2024, 12:51

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Видеофакт.

Житель Полоцка рыбачил на реке Западная Двина, в какой-то момент льдина откололась от берега, и мужчину унесло. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 20 февраля. О том, что возле моста на улице Юбилейной на льдине находится человек, спасателям сообщил очевидец.

К тому моменту льдина уже отплыла примерно на 60 метров от берега. Сотрудники МЧС вызвали на помощь спасательный катер ОСВОД. Он подплыл к льдине, а находившийся там 88-летний мужчина пересел к спасателям. Его доставили на берег.

Врачи осмотрели пенсионера, в госпитализации он не нуждался.