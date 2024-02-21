закрыть
21 февраля 2024, среда, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Полоцке 88-летнего рыбака унесло на льдине по Западной Двине

5
  • 21.02.2024, 12:51
  • 2,740
В Полоцке 88-летнего рыбака унесло на льдине по Западной Двине

Видеофакт.

Житель Полоцка рыбачил на реке Западная Двина, в какой-то момент льдина откололась от берега, и мужчину унесло. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 20 февраля. О том, что возле моста на улице Юбилейной на льдине находится человек, спасателям сообщил очевидец.

К тому моменту льдина уже отплыла примерно на 60 метров от берега. Сотрудники МЧС вызвали на помощь спасательный катер ОСВОД. Он подплыл к льдине, а находившийся там 88-летний мужчина пересел к спасателям. Его доставили на берег.

Врачи осмотрели пенсионера, в госпитализации он не нуждался.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип