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Кардиологи назвали единственную вещь, которая действительно уменьшает накопление бляшек в артериях

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  • 21.02.2024, 13:55
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Кардиологи назвали единственную вещь, которая действительно уменьшает накопление бляшек в артериях

Что это?

Есть много факторов риска, которые можно контролировать, чтобы снизить риск и замедлить накопление холестерина, жира, кальция и клеточных остатков на стенках артерий, это сужает их, следовательно уменьшает кровоток и увеличивает риск сердечных заболеваний.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный консультант-кардиолог Ригвед Тадвалкар.

Кардиолог сообщил, что изменив единственную привычку можно предотвратить накопление бляшек в артериях.

«Одной из мощных привычек борьбы с накоплением бляшек в артериях является регулярная физическая активность. Упражнения помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и улучшить артериальное давление, что способствует здоровью артерий», — говорится в сообщении.

Доктор Тадвалкар добавил, что физические упражнения имеют даже противовоспалительный эффект и помогают снизить чувствительность к инсулину, уменьшая риск развития диабета 2 типа – состояния, повышающего риск сердечных заболеваний.

«Мышцы, которые работают, требуют больше кислорода и питательных веществ. В ответ на регулярные физические упражнения в нашем организме растет количество кровеносных сосудов. артерий из-за образования бляшек», — объяснил специалист.

Он напомнил и о стандартной рекомендации Американской кардиологической ассоциации, заключающейся в том, чтобы уделять 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю.

«Это около 20 минут в день. Даже столько лучше, чем ничего», — добавляет специалист.

В то же время Тадвалкар рекомендует начинать медленно и с незначительных объемов, особенно если человек раньше не мог соблюдать режим тренировок.

«Для тех, кому тяжело начать тренироваться, рекомендую разбавить свой рабочий «сидячий» график короткими прогулками в течение дня. Постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность по мере улучшения вашей физической формы», — добавляет специалист.

Он рекомендует найти нравящиеся занятия: быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы — варианты безграничны.

Как уменьшить накопление бляшек в артериях: 5 советов кардиологов

Обследуйтесь и узнайте свои факторы риска

«Самое важное, что вы можете сделать для здоровья своего сердца, в частности определить, есть ли у вас бляшки в артериях, — это понять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Главное — пересмотреть их со своим врачом, чтобы убедиться, что они тщательно оценены и, если необходимо, решены посредством изменения образа жизни и/или приема лекарства», — говорит доктор медицинских наук, кардиолог Ашиш Сарраджу.

Доктор Сарраджу говорит, что этот шаг может помочь врачу разработать с вами индивидуальный план лечения.

«Существует много факторов риска накопления налета в артериях, в частности, высокий уровень холестерина, кровяное давление, диабет, курение и сердечные заболевания в семейном анамнезе», — отмечает кардиолог.

Соблюдайте диету

Кардиологи приводят пример средиземноморской диеты, которую считают лучшей для сердца.

Этот рацион помогает снижать риск сердечных заболеваний.

Диета содержит следующие продукты:

Фрукты

Овощи

Цельного зерна

Орехи

Оливковое масло.

Бросьте курить

Одно из важнейших действий, которые люди могут предпринять, чтобы уменьшить риск образования бляшек в артериях, это бросить курить, если они этого до сих пор не предприняли.

«Курение имеет известную связь с накоплением налета на стенках сосудов и способствует воспалению», — говорит специалист.

Управляйте уровнем стресса

Хронический стресс способствует воспалению, приводящему к усилению накопления бляшек в артериях. Изучение методов релаксации, таких как йога или медитация может быть полезным для смягчения реакций на внешние раздражители.

Держите проблему под контролем

Если изменения привычек и рациона не помогают устранить риск проблем с сердцем, приступите к профилактической терапии.

Методы лечения могут содержать:

Медикаменты для контроля холестерина ЛПНП, например статины

Лекарство от АД

Препараты для контроля диабета.

Очень важно обратиться к врачу и пройти всестороннее медицинское обследование. Если вас беспокоит сердце, обратитесь к своему семейному терапевту как можно раньше.

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