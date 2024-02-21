«Беларуская выведка»: Лукашенко взбесился из-за Карпенкова 1 21.02.2024, 14:23

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Николай Карпенков

В стане диктатора забили тревогу, ожидая мятежа.

Весь силовой блок давно знает, что Карпенков безнадежно глуп и очень любит деньги. Более того, все, включая администрацию диктатора, считают, что он лично приносит неудачи Лукашенко. А ведь когда-то Лукашенко лично и именно из-за глупости Карпенкова выгнал его из своей службы безопасности, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Позже Карпенков, стреляя в отъезжающую машину с журналисткой, и обратил внимание мирового сообщества на фальшивые «выборы». Именно Карпенков окончательно запустил цепь последующих неудач на Западе для Лукашенко, самовольно напав без команды на кандидата в президенты Некляева прямо по дороге из дома, отправив его в больницу с ЧМТ.

Списав Карпенкова в ГУБОП, Лукашенко забыл про него, но дурак всегда о себе напомнит. Карпенков старался и у него получилось то, что он умеет делать лучше всего - не думать о последствиях, а ломать и крушить, что он и продемонстрировал в 2020-м. Лукашенко дал слабинку и подобрал ему соответствующую должность - командующего ВВ МВД.

Но дурак на то и дурак. Вместо того, чтобы хладнокровно ждать своего часа и последующего сигнала из Кремля, затачивая нож и накачивая аппаратные мышцы, упоенный присущими дуракам тщеславием и гордыней, он неожиданно, раньше времени и опять без команды вышел из тени.

Сначала он стал недвусмысленно намекать своим коллегам о будущем министерском кресле, чем очень расстроил Кубракова. Затем подобрал вышвырнутого из обоймы такого же дурачка Азаренка. Не умея читать аппаратные сигналы (Азаренок получил «кувалду Вагнера» лично из рук Лукашенко, как намек о судьбе предателей, за союз с Соловьевым без дозволения), он так и не понял, почему шута-Гришу наотрез перестали пускать в здание ГУБОП и КГБ, а предложили преподавать в Полоцком университете.

Азаренок, сменив формат передач, был все же прощен «за ошибки молодости», но стал нерукопожатным. Карпенков «подобрал» дурно пахнущего Азаренка, «отмыл» и сделал его, как и весь канал СТВ, личным пиар менеджером. С телеканала СТВ и контролируемых Азаренком и его опричниками телеграмм каналов стал выковываться образ «нового молодого пророссийского генерала».

Карпенков триумфально и неоднократно объявил себя «наследником Пригожина», чем взбесил не только самого Лукашенко, но и кураторов Карпенкова в Кремле. Дошло до создания неуставной военной формы с незарегистрированной символикой. До АП Лукашенко начало доходить, что «восхождение новой звезды» может довести до Махновщины в стане самого Лукашенко с вполне вероятным последующим мятежом и захватом власти.

Кремль с сожалением и болью понял, что поставил не на ту лошадь…. А тут еще и Лукашенко получил «оперативку» от КГБ, где Карпенков отважился намекать доверенным людям о своих президентских амбициях, называя себя «подходящим преемником в подходящее время». Даже дурачок Азаренок этим проникся, подобострастно приняв присягу новому перспективному хозяину, поспешив поделиться этим среди своих собутыльников.

Карпенков, должно быть очень расстроил СВР РФ, нарушив главное правило советского разведчика: действия никогда не должны опережать мысли. «Единственное, что для нас странно - столь запоздалое прозрение и реакция самого Лукашенко», — пишут авторы канала.