Кадровый голод охватил почти всю Россию 21.02.2024, 14:26

Резервы остались только на Кавказе.

Острый кадровый голод, на который второй год жалуются бизнес и власти, похоже, достиг пика: если исключить северокавказскую аномалию, спрос на труд превысил его предложение, пишет The Moscow Times.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина после заседания по ключевой ставке отмечала появление первых признаков возвращения экономики к траектории сбалансированного роста: «Мы судим об этом <…> по отсутствию явного нарастания напряженности на рынке труда». Нарастать практически некуда: спрос на рабочую силу почти во всей стране превысил ее предложение.

Численность рабочей силы в конце 2023 г. оказалась больше количества занятых и открытых вакансий (это и есть спрос на труд) примерно на 250 тысяч человек, посчитали аналитики «Твердых цифр». Но в Северо-Кавказском округе, где сконцентрированы свободные трудовые ресурсы, эта разница — около 370 тысяч. Получается, что в остальной части страны спрос на рабочую силу превышал доступное предложение примерно на 120 тысяч человек, заключают аналитики «Твердых цифр».

Кавказ сильно отличается от остальных регионов: уровень безработицы в СКФО исторически выше общероссийского (9,2% против 3% в III квартале 2023 г.), там выше доля социальных выплат в структуре денежных доходов населения (27% против средних 19%), а в самих социальных выплатах больше доля пособий по безработице (2% против 0,9%), отмечают они, ссылаясь на данные Росстата. Худший результат в Ингушетии: к декабрю безработица там сократилась, но лишь до 27% (при 3% в среднем по России), в том числе регистрируемая — до 8,3%.

Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг, констатировал Центробанк в пятничном заявлении. Он сам столкнулся этой проблемой. «У нас тоже есть определенный дефицит кадров, высококвалифицированных: айтишников, специалистов в области информационной безопасности», — признавала Набиуллина.

Кадровая проблема острейшая, рынок труда попал в «идеальный шторм». Война углубила демографическую яму, из которой не выбраться до конца десятилетия: на рынок выходит малочисленное поколение 1990-х годов рождения, а многочисленное послевоенное поколение выходит на пенсию. Мобилизация, эмиграция и сокращение трудовой миграции до предела обострили проблему. Не стоит ожидать быстрого роста предложения рабочей силы, предупреждает экономист Газпромбанка Павел Бирюков: восстановление трудовой миграции может растянуться на несколько лет. Нынешняя структура миграционного притока не позволит устранить дефицит на российском рынке труда, и к 2030 г. он вырастет до 2–4 млн человек, прогнозировали эксперты «Яков и партнеры».

Это тормозит экономику. Невозможность обеспечения новых производств рабочей силой вынуждает снижать требования к компетенциям персонала, вследствие чего снижаются производительность и качество труда, отмечали эксперты Института Гайдара. Потенциал роста деловой активности за счет мобилизации рабочей силы исчерпан, констатирует экономист Bloomberg Economics по России и СНГ Александр Исаков.