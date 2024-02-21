Politico: У Запада есть пять способов эффективно ударить по способности Путина вести войну 1 21.02.2024, 14:48

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Фото: Getty Images

Часть плана уже сработала.

Западные эксперты отмечают, что Россия не сможет оставаться в состоянии военного конфликта с Украиной вечно. Это означает, что ситуация все больше превращается в войну на истощение между способностью Москвы продолжать борьбу и способностью Запада поддерживать Украину.

Однако для того чтобы ускорить принуждение РФ к миру, Запад может пойти на пять эффективных мер, которые подорвут экономическую способность Кремля продолжать вторжение.

Об этом пишет американское издание Politico.

«Вот пять вещей, которые могли бы сделать политики, если бы они действительно хотели оказать давление на Путина», - отмечено в материале.

Исправление предельной цены на нефть

В декабре 2022 года клуб богатых стран G7, а также ЕС и Австралия ввели беспрецедентное ограничение на цену российской нефти в 60 долларов за баррель, надеясь, что это заставит Москву продолжать поставки для стабилизации мирового рынка, но при этом сократит ее доходы от продаж.

Поначалу план сработал, но со временем его эффективность снизилась, поскольку Москва нашла способы обойти правила. Сегодня практически ни одна марка нефти не продается ниже предельной цены.

Сейчас для Киева первоочередная задача — убедить западных союзников принять меры против «теневого флота» устаревших танкеров, которые Россия использует для продажи своей нефти в нарушение санкций.

Киев также настаивает на том, чтобы его партнеры закрыли лазейку, которая позволяет таким странам, как Индия, Турция и Китай, покупать российскую нефть по любой цене и перерабатывать ее в бензин, дизельное топливо и иные виды топлива для продажи в других странах.

Однако отсутствие согласия среди западных союзников, которые говорят, что США не заинтересованы в ужесточении существующих правил, а также опасения по поводу роста цен на энергоносители сдерживают любые действия.

Удар по российской торговле металлами

Более решительно настроенные европейские столицы настаивают на запрете всего импорта российского алюминия, поскольку в настоящее время около 80% торговли этим металлом не подпадает под санкции.

Хотя этот шаг поддержали Эстония, Латвия, Литва и Польша, Еврокомиссия не включила идею в свое последнее предложение по санкциям. Однако исполнительный орган ЕС указал, что эта мера может быть рассмотрена в будущем пакете.

В качестве компромисса официальные лица могут предложить частичный или поэтапный запрет. Именно так обстоят дела с нынешними ограничениями ЕС на российские стальные полуфабрикаты.

Несмотря на общий запрет на сталь, российские слябы [полупродукты металлургического производства — прим. ред.] для повторной обработки по-прежнему разрешены к ввозу в ЕС до 2028 года.

То же самое можно сказать и о чугуне — важнейшем материале для сталелитейного сектора. По оценкам European Aluminium, российские компании зарабатывают на экспорте около 2,2 миллиарда евро.

Перекрытие газовых кранов

В прошлом году на долю России по-прежнему приходилось около 15% импорта газа в ЕС, и это несмотря на то что Европа увеличила импорт сжиженного природного газа из США, Норвегии, Ливии и Алжира.

Более того, такие страны, как Бельгия и Испания, даже увеличили закупки газа у Москвы в 2023 году. Это означает, что ЕС продолжает набивать карманы Кремля, покупая газ.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, за последние два года газовые платежи ЕС в пользу России превысили 80 миллиардов евро.

Однако отказ от российского газа — непростой процесс. Многие страны заключили долгосрочные контракты, которые трудно разорвать.

Один из дипломатов, говоривший на условиях анонимности, дал мало шансов на более жесткий отказ от российского газа в масштабах всего блока. Кроме того, страны ЕС закрывают глаза на российский СПГ, который проходит через европейские порты, направляясь в другие пункты назначения.

Однако прекращение этой практики зависит от столиц отдельных стран, таких как Франция и Бельгия, а не от брюссельских бюрократов.

Борьба с посредниками

Такие страны, как Грузия и Армения на Южном Кавказе, а также Казахстан в Центральной Азии, граничат с Россией или находятся в непосредственной близости от нее и имеют важные торговые отношения с Москвой.

Брюссель назначил бывшего посла ЕС в США Дэвида О’Салливана спецпредставителем ЕС по санкциям, который будет ездить по странам бывшего Советского Союза и оказывать давление по поводу соблюдения ограничений.

Пока, похоже, это работает — и Армения, и Казахстан публично заявили о своем намерении придерживаться западных санкций. Однако Грузия решила не выполнять эти правила. Турция, Индия и Китай воспользовались потребностью Москвы в альтернативных торговых путях.

Пекин поставляет тонны оборудования, которое может быть использовано российскими войсками, воюющими в Украине. Хотя Брюссель вместе с США пытаются следить за обходом санкций, закрыть лазейки быстрее, чем их откроют пособники Путина, будет нелегкой задачей.

Формально Брюссель имеет право приостановить всю торговлю товаром, если государство не прислушивается к «индивидуальным мерам и разъяснительной работе ЕС».

Но для такого шага требуется единогласие всех 27 стран Евросоюза, что делает планку вето довольно низкой, особенно если какая-либо страна ЕС получает выгоду от таких продаж.

Сказать «нет» российской атомной энергии

Москва по-прежнему является важным для Евросоюза игроком в сфере атомной энергии.

На тот момент заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров заявил в ноябре, что европейским странам пора прекратить сотрудничество с российской госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», которая в настоящее время предоставляет топливо и услуги в ряде стран ЕС.

Хотя этот сектор не является самым большим источником дохода Москвы, он предоставляет огромный рычаг «мягкой силы» и дает российским государственным компаниям доступ к чувствительной европейской инфраструктуре.

Однако барьером для принятия более жестких мер вновь становится Венгрия. Будапешт в настоящее время расширяет атомную электростанцию «Пакш» при поддержке «Росатома», а премьер-министр Виктор Орбан намерен блокировать любые санкции в отношении этого сектора.

Хотя в краткосрочной перспективе нет никаких признаков того, что у России заканчиваются средства, эксперты отмечают, что вряд ли она сможет оставаться в состоянии военного конфликта вечно.

Это означает, что ситуация все больше превращается в войну на истощение между способностью Москвы продолжать борьбу и способностью Запада поддерживать Украину.

Поскольку политические разногласия и экономические проблемы препятствуют принятию мер, которые могли бы оказать наибольшее влияние на способность Москвы финансировать военные действия, последний раунд санкций, скорее всего, не станет чем-то иным, кроме символического жеста.