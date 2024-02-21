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В Беларуси решили перекрыть дорогу в национальный аэропорт «Минск»

  • 21.02.2024, 15:07
  • 3,548
В Беларуси решили перекрыть дорогу в национальный аэропорт «Минск»

Что случилось?

Вечером в среду, 21 февраля, ГАИ решила перекрыть трассу, ведущую из Минска в национальный аэропорт.

В Управлении внутренних дел Минского облисполкома объяснили причину ограничений для всех видов транспортных средств, которые введут на всех полосах в направлении аэропорта — как долго продлится запрет на движение и с чем он связан.

Ограничения планируют ввести на 18-м километре трассы М-2 «Минск – Национальный аэропорт «Минск» вблизи деревни Жуков Луг Минского района. Как пояснили в УВД, они необходимы для проведения следственного эксперимента.

По данным ведомства, работать на трассе, устанавливая обстоятельства по делу о дорожно-транспортном происшествии, следователи будут как минимум полтора часа: дорогу перекроют в 19:30 и пообещали открыть к 21:00.

«Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации», — заявили в милиции.

Напомним, в настоящее время на Минщине инспекторы ГАИ вместе с коллегами из Транспортной инспекции проводят рейдовые мероприятия, основной целью которых являются перевозчики пассажиров микроавтобусами в регулярном и нерегулярном сообщении. Рейды, в том числе в виде смешанного контроля, пообещали проводить как минимум до 26 февраля.

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