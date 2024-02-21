Умер Герой Украины, диссидент Степан Хмара 2 21.02.2024, 15:50

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Степан Хмара

Он был одним из лидеров антикоммунистического сопротивления в стране.

В возрасте 86 лет умер Герой Украины, диссидент и политик Степан Хмара.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена Роксоляна Хмара в среду, 21 февраля.

Несколько дней назад Степана Хмару доставили в больницу. По словам жены, «мы все делали все, что могли и даже больше».

«Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу… Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее», — говорится в посте в Facebook.

Степан Хмара был борцом за независимость Украины и одним из лидеров антикоммунистического движения сопротивления 1970−1980 годов.

В 1980-м диссидента за политическую и правозащитную деятельность арестовал КГБ, обвинив по статье «антисоветская пропаганда». Хмару приговорили к семи годам заключения в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки. Он отбывал наказание в лагерях для политзаключенных на Урале.

Выйдя на свободу в 1987 году, Хмара вернулся в Украину и стал одним из руководителей Украинского хельсинского союза, а вскоре соавтором Конституции Украины.

Он был нардепом I, II и IV созывов Рады. В 2006 году Хмаре присвоили звание Герой Украины.