закрыть
21 февраля 2024, среда, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер Герой Украины, диссидент Степан Хмара

2
  • 21.02.2024, 15:50
  • 2,586
Умер Герой Украины, диссидент Степан Хмара
Степан Хмара

Он был одним из лидеров антикоммунистического сопротивления в стране.

В возрасте 86 лет умер Герой Украины, диссидент и политик Степан Хмара.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена Роксоляна Хмара в среду, 21 февраля.

Несколько дней назад Степана Хмару доставили в больницу. По словам жены, «мы все делали все, что могли и даже больше».

«Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу… Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее», — говорится в посте в Facebook.

Степан Хмара был борцом за независимость Украины и одним из лидеров антикоммунистического движения сопротивления 1970−1980 годов.

В 1980-м диссидента за политическую и правозащитную деятельность арестовал КГБ, обвинив по статье «антисоветская пропаганда». Хмару приговорили к семи годам заключения в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки. Он отбывал наказание в лагерях для политзаключенных на Урале.

Выйдя на свободу в 1987 году, Хмара вернулся в Украину и стал одним из руководителей Украинского хельсинского союза, а вскоре соавтором Конституции Украины.

Он был нардепом I, II и IV созывов Рады. В 2006 году Хмаре присвоили звание Герой Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип