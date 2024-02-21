«Свои 50-60% наценки все равно получаем» 21.02.2024, 15:54

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Как поставщики в Беларуси выживают в условиях жесткого регулирования цен.

Уже второй год власти в Беларуси пытаются искусственно регулировать цены. С одной стороны, это сдерживает инфляцию, а с другой усложняет жизнь бизнесу. Как выяснилось, бизнес, по крайней мере частично, нашел путь, как обходить ограничения и не терять прибыль, пишет «Наша Ніва».

Чтобы не терять прибыль, некоторые поставщики придумали не слишком замысловатую, но вполне действующую схему.

Вот как она выглядит. Иностранный поставщик товаров выставляет инвойс за партию товара на 50 тысяч долларов. Часть этой суммы оплачивается сразу, например, 40 тысяч, а еще 10 согласно договору оплачиваются позже.

Но по факту эти 10 тысяч белорусский импортер иностранному поставщику никогда не перечисляет. После поставки товара в Беларусь он выставляет инвойс иностранной компании, якобы на эту сумму были оказаны маркетинговые услуги.

И поскольку белорусское юридическое лицо должно иностранному 10 тысяч за товар, а иностранное белорусскому за услуги — делается взаиморасчет.

Благодаря подобным манипуляциям, белорусский поставщик имеет возможность делать наценку на товары с учетом полной цены (50 тысяч), а не фактически оплаченной (40 тысяч).

Таким образом белорусский импортер не только получает возможность добавлять торговую наценку на более высокую сумму, но и получить те 10 тысяч от покупателя товара в Беларуси.

Как пояснили «Нашай Ніве» люди, знакомые с ситуацией, подобный схематоз позволяет держаться импортерам на плаву и по факту делать наценку в размере 50-60%, а не, например, максимум в 30%, как диктует 713-е постановление на отдельные товары.

Торговые сети, по их словам, также имеют с этого свои дивиденды, получая свой процент от импортера, который благодаря заграничному поставщику может обойти ограничения.

Почему бизнес идет на уловки?

Постановление Совмина № 713 от 19 октября 2022 года регулирует максимальные торговые надбавки на основные группы товаров. Ограничения распространяются на импортеров, оптовиков, торговые сети и мелких торговцев. Максимальные надбавки импортеров для продовольственных товаров определены в диапазоне от 15 до 40%, для непродовольственных — в диапазоне от 15 до 60%. Торговым сетям (с учетом оптовой надбавки) разрешено накручивать от 15 до 40% на продовольственные товары и от 15 до 55% на непродовольственные.

Одним из последствий жесткого регулирования цен экономисты называют падение чистой прибыли на 8,1% при росте выручки на 11,9%. Также это негативно сказывается на ассортименте товаров, ведь бизнесу порой проще отказаться от некоторых позиций в ассортименте, чем продавать их по новым правилам.