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Украинцы считают враждебной страной лукашенковскую Беларусь

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  • 21.02.2024, 16:07
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Украинцы считают враждебной страной лукашенковскую Беларусь

Как абсолютно враждебную ее воспринимают 71%.

Большинство украинцев в феврале 2024 года считают дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Польша для большинства украинцев остается дружественной страной. Но положительная оценка по сравнению с июнем прошлого года снизилась с 94% до 79%. Также с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружеской.

США большинство украинцев тоже продолжают воспринимать как дружественную страну. Но доля тех, кто говорит об однозначной дружественности Штатов, уменьшилась по сравнению с июнем прошлого года с 61 до 35%. В то же время украинцы выбирали вариант «скорее дружеская».

Враждебными странами абсолютное большинство украинцев считают Россию (97%), Беларусь (90%), Иран (75%).

Отношение к Беларуси у украинцев ухудшилось: как абсолютно враждебную ее воспринимают уже не 56%, а 71% украинцев.

В категорию скорее недружественных стран перешли Китай и Венгрия. Китай враждебным считают 58%, Венгрию – 52%. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально: Китай в июне 2023 года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной, Венгрию считали ранее враждебной страной 42% опрошенных, еще 26% - нейтральной.

Израиль украинцы считают нейтрально-дружественным: 44% украинцев оценили его как нейтральный, 38% – как дружеский. Турцию – нейтральной (51%). Мнение о том, что Турция является дружественной страной, снизилось по сравнению с июнем 2023 года с 40 до 30%.

Опрос был проведен 10-11 февраля по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 1000 респондентов. Ошибка не превышает 3,1%.

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