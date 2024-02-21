Европейский суд оставил в силе санкции против «Гродно Азота» и «Химволокна» 21.02.2024, 16:18

Они просили снять ограничительные меры.

Предприятия «Гродно Азот» и его филиал «Химволокно» обратились в Европейский суд с требованием отменить санкции, но суд иск не поддержал и оставил санкции в силе. Компании подали иск 2 марта 2022 года. Суд вынес решение 21 февраля.

Вводя санкции, Совет ЕС обосновал свое решение тем, что предприятия являются «источником значительных доходов для режима Лукашенко» и таким образом поддерживают режим. ЕС также считает, что «Гродно Азот» несет ответственность за репрессии и против гражданского общества, так как на заводе увольняли и запугивали сотрудников, участвовавших в протестах и забастовке.

Суд посчитал, что компании были включены в санкционный список правомерно и постановил оставить санкции в силе. Теперь предприятия должны оплатить судебные расходы.