закрыть
21 февраля 2024, среда, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейский суд оставил в силе санкции против «Гродно Азота» и «Химволокна»

  • 21.02.2024, 16:18
Европейский суд оставил в силе санкции против «Гродно Азота» и «Химволокна»

Они просили снять ограничительные меры.

Предприятия «Гродно Азот» и его филиал «Химволокно» обратились в Европейский суд с требованием отменить санкции, но суд иск не поддержал и оставил санкции в силе. Компании подали иск 2 марта 2022 года. Суд вынес решение 21 февраля.

Вводя санкции, Совет ЕС обосновал свое решение тем, что предприятия являются «источником значительных доходов для режима Лукашенко» и таким образом поддерживают режим. ЕС также считает, что «Гродно Азот» несет ответственность за репрессии и против гражданского общества, так как на заводе увольняли и запугивали сотрудников, участвовавших в протестах и забастовке.

Суд посчитал, что компании были включены в санкционный список правомерно и постановил оставить санкции в силе. Теперь предприятия должны оплатить судебные расходы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип