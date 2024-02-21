Пять сценариев завершения войны в Украине

Пять сценариев завершения войны в Украине4
- Анатолий Емелин
- 21.02.2024, 16:32
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Другие варианты будут лишь производными от них.
Мы помним лихие заявления о границах 1991 года, о шашлыках в Крыму…А на дня украинцы сдали Авдеевку. УкраинскийОПК не в состоянии пока полностью покрыть потребности армии. Коммуникация по мобилизации провалена. Однако с марта она неизбежна. Военная помощь, запрошенная украинцами, покрыта поставками партнеров лишь частично. Какую цель украинцы себе ставят? Границы 1991 года? Границы 2022 года? Отрезать Крым и заморозить? Заморозить хотя бы то, что есть? Выжить, сохранив государство и людей?
«Война является продолжением политики, только другими средствами. Война подчиняется политическим целям, которые приводят к ограничению ее абсолютной природы», — военный реформатор Карл Фон Клаузевиц.
Какие сценарии завершения войны возможны в принципе? Их немного:
1. Победа Украины (достижение поставленной цели, но какой?)
2. Победа России (достижение озвученных целей, но каких? Москве нужен Киев и прекращение украинской субъектности)
3. Замораживание конфликта. Так называемая 38 параллель (раздел страны и гарантии безопасности той территории, которая останется от Украины)
4. Перемирие — подписание мирного соглашения (хотел бы посмотреть на того, кто такое сделает)
5. Затяжной конфликт 10 лет и более (в принципе, это производное от заморозки)
Другие варианты будут лишь производными от них.
Длительность конфликта зависит от имеющихся у сторон ресурсов, способности мобилизоваться и построить эффективную военную экономику. Давайте коротко пройдемся по сценариям, факторам, которые на них влияют:
1. Победа Украины (под победой мы понимаем восстановление границ 1991 года). Военная победа Украины возможна в случае комбинации факторов:
— Военное превосходство над противником (количество и качество вооружения, человеческий ресурс, технологическое и стратегическое преимущество).
— Эффективная перестройка экономики на военные рельсы (мобилизация людей, экономики, 100% загрузка госзаказом оборонных компаний для обеспечения потребностей армии, фортификация, централизованное эффективное управление всеми процессами. Основной источник финансовых ресурсов — государственный долг, в том числе, внутренний перед центральным банком).
— Эффективная мобилизация (люди нужны не только на фронте, но и для тылового обеспечения, для производства различного типа оружия).
— Военной и финансовой помощи партнеров (в том числе, авиация, дальнобойные ракеты, артиллерия, системы ПВО, боеприпасы).
— Ослабление организованности армии противника (вследствие потерь, информационных кампаний, разрушения тылов, проблем в российской экономике).
— Внутренние проблемы в России (экономические, политические, социальные, в том числе бунты, протесты, сепаратизм).
— Смерть Путина (и уход России во внутреннюю повестку).
2. Победа России (под победой понимаем получение контроля над Киевом — сакральным городом без которого невозможна история Российской Федерации). Этот сценарий возможен при комбинации факторов:
— Военное превосходство сил противника над украинскими (количество, качество военной техники, преимущество в воздухе и дальнобойных системах поражения, преимущество в живой силе, боеприпасах).
— Сильная мобилизованная экономика России против дезорганизованной экономики Украины (в России, кстати, с 2022 года построена система военной экономики, которая является драйвером роста ВВП).
— Слабая экономика Украины (отсутствие собственного подхода к мобилизации экономики, увеличение давления на бизнес, повышение налогов и административного давления, падение поступлений в бюджет, падение возможности делить донаты для армии).
— Отсутствие или ограничение помощи Украине (дефицит боеприпасов, финансов, военной техники. Отсутствие дальнобойных ракет, артиллерии, авиации).
— Провал в Украине мобилизации.
— Внутренние проблемы в Украине (протесты, делегитимизация власти, в том числе вследствие коррупционных скандалов, подогреваемых российскими ИПСО).
3. Замораживание конфликта (продиктовано и благословлено глобальными стейкхолдерами — США, Китай, ЕС). Факторы:
— Отсутствие очевидного преимущества одной из сторон.
— Дефицит ресурсов для поддержания и продолжения войны у каждой из сторон военного конфликта.
— Давление на стороны конфликта глобальными стейкхолдерами (ограничение поддержки, ультиматумы) из-за их внутренних экономических проблем.
— Потребность сторон конфликта в передышке для восстановления ресурсов.
4. Перемирие (стороны подписывают мировое соглашение с прекращением взаимных претензий). Факторы:
— Мне сложно с украинской стороны назвать возможные факторы на сегодняшний день, кроме предательства или шантажа со стороны внешних стейкхолдеров.
— Истощение сторон конфликта.
— Добровольный отказ России от захваченных территорий с компенсацией нанесенного ущерба.
5. Затяжной конфликт (отсутствие договоренностей о прекращении огня, теракты, диверсионная деятельность двух сторон, война на истощение). Маловероятный сценарий, но мы помним, что войне уже 10 лет. И с разной интенсивностью война может продолжаться в зависимости от наличия у сторон ресурсов.
Факторы:
— Мобилизация экономики с обеих сторон, постоянное производство и поставки необходимого объема военной техники, боеприпасов, живой силы.
— Продолжающаяся поддержка партнеров Украины (финансовая, техническая).
— Погружение мира в хаос и новые военные конфликты (миру будет не до украинцев, но они не будут уступать).
Как вы знаете, будущего не знает никто. Сценариев будущего множество, но с точки зрения сценариев войны — приведены основные. Они также нуждаются в уточнении относительно терминов.
Например, заморозка конфликта может произойти в период с конца 2024 года до начала 2025 года. Или победа Украины при наличии упомянутых факторов — на 2027 год.
Это лишь гипотезы. Но работая с этими гипотезами, можно понять, какие последствия будут у каждого из сценариев.
1. Победа Украины.
Военная победа Украины над второй армией мира приведет к превращению Украины в европейского субъекта, даст дополнительные гарантии безопасности, включая ускоренную процедуру вступления в НАТО. А также станет драйвером ускоренного восстановления и развития экономики. В Украине будет бурно развиваться технологический сектор, базой которого будет сектор ОПК. В Украину будут возвращаться украинцы, а Украина станет на следующие 10 лет большой стройкой.
В России же будет неизбежно политический кризис. Делегитимизация центральной власти приведет к ее замене и дефрагментации России. Не верю в сепаратизм, но субъекты федерации после жестких баталий отвоюют себе больше прав. Смена власти в России будет более проевропейской (маятник качнется от ФСБшного тоталитарного режима к либеральному. Вопрос, надолго ли?)
2. Победа России. Если коротко:
— Россия станет еще сильнее и экономически и ресурснее, и в военном плане.
— Европа станет жертвой вторжения России, НАТО, с большой вероятностью, не покажет ожидаемую от него эффективность.
— Третья мировая война неизбежна.
— Штаты потеряют статус глобального гегемона. Союз России и Китая, контролируемая ими Евразия и Африка сделают Китай экономикой № 1 в мире.
3. Замораживание конфликта. Этот сценарий считаю наиболее вероятным. Он выгоден и Китаю, и Европе, и России.
Последствия сценария:
— Украина закрепляет свой статус буфера между Европой и Россией.
— Украина — тупик Европы.
— Украинцы получат гарантии безопасности, ограниченное финансирование на восстановление.
— Украинцам придется сделать ставку на самообеспечение себя необходимыми оборонными системами.
— Украина станет Израилем Европы и с точки зрения военных угроз и с точки зрения структуры экономики и рисков и общей военной повинности.
— Но этот сценарий будет нас стимулировать строить эффективную безопасную страну. Это требует других подходов к управлению страной, другого управления, другого размера государства.
— Мы выживем, укрепим свою экономику и армию и будем готовы к новой битве, которая неизбежна (здесь актуален пример Южной Кореи).
4. Перемирие. Не верю в этот сценарий. Подписание такого сценария запустит в стране необратимые процессы, которые приведут к ее распаду.
5. Затяжная война. Помните поговорку: пока толстый усохнет, худой сдохнет? Длинная война требует больших ресурсов и высокой организованности. Здесь украинцы на 100% будут зависеть от помощи партнеров. Без перезагрузки государственных институтов, без запуска «Экономики военного времени» шансов продержаться долго — не много. И этот сценарий имеет шансы перейти к любому из вышеперечисленных сценариев.
Все написанное — субъективно.
У нас возрастают шансы выжить, победить только при условии:
— Мобилизации экономики (при другом, на порядок более высоком качестве государственного менеджмента) и реализации стратегии экономики военного времени.
— Мобилизации людей (с грамотной коммуникацией).
— Консолидированной поддержки партнеров (финансовой, военной, санкционной).
Анатолий Амелин, New Voice