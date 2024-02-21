Кардиолог развеяла миф о красном вине 4 21.02.2024, 16:40

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Существует мнение, что именно этот напиток способствует здоровью сердца и сосудов.

По мнению кардиолога Лесли Чо из Клиники Кливленда (крупного частного медицинского центра) в США, предполагаемая польза красного вина преувеличена. В действительности этот напиток может увеличить риск развития рака и заболеваний сердца. Об этом сообщает Daily mail.

Существует явление, известное как «французский парадокс». Его суть заключается в относительно низкой частотности сердечных заболеваний у жителей Франции при регулярном употреблении ими красного вина и жирной пищи. Существует мнение, что именно красное вино способствует здоровью сердца и сосудов.

Кардиолог Чо рассказала, что такое утверждение неверно. Она подчеркнула, что доказательства пользы красного вина неубедительны, поскольку они задокументированы только в наблюдательных исследованиях. Это значит, что при их проведении ученые не могут вмешиваться в естественный ход событий и чаще всего формулируют выводы на основе информации, полученной от участников. При этом причиной низкой распространенности заболеваний сердца и сосудов среди французов могут быть другие факторы.

Также, по словам доктора Чо, нет убедительных доказательств того, что вино менее вредно, чем другие виды алкоголя. Известно, что оно содержит соединения, называемые полифенолами. Некоторые исследования показали, что эти вещества способствуют эластичности сосудов, укрепляя их внутреннюю слизистую оболочку. Тем не менее, для получения такого полезного эффекта предположительно потребуется выпить несколько тысяч бокалов вина.