Минчанин оплатил парковку в центре города, а авто все равно увез эвакуатор 1 21.02.2024, 17:47

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Как это возможно?

Минчанин рассказал о ситуации, в которую может попасть любой водитель. Он оплатил парковку в центре Минска на месяц и уехал из страны. Но улицу перекрывали для мероприятия, машины вдоль нее убирали, а инспекторы ГАИ не смогли дозвониться автовладельцу. Портал Tochka.by узнал, что происходит в таком случае.

Павел оставляет машину на улице Коммунистической, около Дома-музея I съезда РСДРП в центре Минска. Он добросовестно покупает абонемент на месяц на платной парковке, но периодически ее перекрывают из-за мероприятий. Тогда сотрудники ГАИ звонят владельцам автомобилей и требуют их оттуда убрать.

Однажды такое произошло, когда Павел был в Китае и связаться с ним не удалось. Как действуют службы в подобных ситуациях?

Платные парковки в Минске обслуживает ГУ «Парковки столицы», однако в организации заявили, что о перекрытии улиц их заранее не уведомляют. В свою очередь, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что если водитель не выходит на связь, то его автомобиль эвакуируют на другую улицу, но после мероприятия вернут на прежнее место.

Павел обратил внимание еще на один нюанс, связанный с оплатой парковки.

— Если ты ставишь машину утром, то оплатить парковку можешь не ранее 9.00. А если не успел, тебе приклеят желтую бумажку. И, когда пришел забирать машину уже после 19.00, то платить за этот день ты уже не сможешь, будешь числиться должником, — рассказал автовладелец.

В ГУ «Парковки столицы» подтвердили, что во время бесплатного периода оплатить парковку нельзя. Если водитель оставил автомобиль в зоне платной парковки — нужно держать в голове или ставить напоминалку в телефоне, что оплатить место нужно сразу после 9.00.

Если уже получено уведомление — желтый листок на лобовое стекло, можно без штрафных санкций оплатить парковку задним числом любым доступным способом — через USSD-запрос, платежный терминал, по СМС, с мобильного или интернет-банкинга, а также через приложение.

Разве что в этом случае придется еще и позвонить диспетчеру на номер 204, чтобы попросить снять задолженность. Проверить свою историю можно в личном кабинете на сайте ГУ «Парковки столицы».

Сеть платных парковок Минска состоит из более чем 5600 машино-мест. На открытых уличных стоянках тариф — один рубль за час. На парковках под шлагбаумом — два рубля за час. С 18.00 до 9.00 и в выходные дни — бесплатно.