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В Беларуси продают котят за 3200 рублей

  • 21.02.2024, 18:10
В Беларуси продают котят за 3200 рублей

Почему так дорого?

На «Барахолке» Onlíner появилось объявление: продаются абиссинские котята (три девочки) по 3200 рублей. Сообщается, что абиссинцы родились в сертифицированном клубном питомнике Abimax в феврале, в новый дом могут уехать в апреле. Почему же они такие дорогие?

— Это не так уж и дорого за чистокровного абиссинца, — пояснил автор объявления Максим. — Котенка такой породы можно найти и за 500 рублей, но если вы попросите у продавца документальные доказательства чистокровности животного, то обычно оказывается, что подтверждений нет. У нас есть все документы.

— Продать я могу не любому желающему. Я на ментальном уровне пытаюсь почувствовать человека и понять, можно ли ему отдавать котенка, нет ли у покупателя склонности к насилию. Также не отдам абиссинца семье, где есть совсем маленькие дети, — рассказал Максим.

Более того, мужчина прописал в договоре пункт о том, что, если он узнает, что к уже проданному котенку применяют насилие, продавец может забрать его из семьи.

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