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Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе Украины и Польши

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  • 21.02.2024, 18:29
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Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе Украины и Польши

Чтобы решить ситуацию с протестами польских фермеров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Анджею Дуде и Дональду Туску встретиться на границе. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем официальном обращении.

Президент Зеленский поручил правительству Украины в ближайшее время, до 24 февраля, отправиться на границу с Польшей.

«Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать», - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что готов быть также на границе вместе с украинским правительством.

Напомним, 20 февраля польские протестующие усилили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

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