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В Гомельском районе из Сожа спасатели вытащили косулю

  • 21.02.2024, 18:45
В Гомельском районе из Сожа спасатели вытащили косулю

Фотофакт.

В Гомельском районе из Сожа спасатели вытащили провалившуюся под лед косулю. Случай произошел днем во вторник возле агрогородка Бобовичи. Когда спасателям о нем стало известно, они выехали на место.

Выяснилось, что косуля провалилась под лед на расстоянии 15 метров от берега. Самостоятельно выбраться из воды она не могла. Спасатели подплыли к косуле с помощью спасательной доски, вытащили ее из воды и доставили на берег. Спасенное животное передали для ветеринарного обследования.

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