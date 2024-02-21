В Гомельском районе из Сожа спасатели вытащили косулю 21.02.2024, 18:45

Фотофакт.

В Гомельском районе из Сожа спасатели вытащили провалившуюся под лед косулю. Случай произошел днем во вторник возле агрогородка Бобовичи. Когда спасателям о нем стало известно, они выехали на место.

Выяснилось, что косуля провалилась под лед на расстоянии 15 метров от берега. Самостоятельно выбраться из воды она не могла. Спасатели подплыли к косуле с помощью спасательной доски, вытащили ее из воды и доставили на берег. Спасенное животное передали для ветеринарного обследования.