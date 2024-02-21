До +9°С ожидается в Беларуси 22 февраля 21.02.2024, 19:12

Будет преобладать облачная погода.

До плюс 9 градусов и дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 22 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки, в основном дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, а по западу - до плюс 5 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 1 градуса по северо-востоку до плюс 9 градусов по западу и югу.