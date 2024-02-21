Камеры скорости в Беларуси стали устанавливать по новому принципу 21.02.2024, 20:26

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На заметку водителям.

В Беларуси стали устанавливать камеры скорости по новому принципу. Основное изменение: если ранее переносные камеры размещали на расстоянии 150 метров от предупреждающего знака, то теперь они могут быть установлены в произвольном месте на удалении до 2 километров.

Также в ГАИ отметили и еще одну перспективу: на МКАД в ближайшее время будет увеличено число зон контроля, сделано это будет за счет более активного использования мобильных датчиков скорости. На стадии разработки находится также проект новой инновационной системы предупреждения инцидентов на МКАД: она в автоматическом режиме позволит водителям получать информацию об изменениях в дорожной обстановке.