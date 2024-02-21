Депутаты Бундестага потребовали усилить помощь Украине после смерти Навального 21.02.2024, 20:44

Немецкие депутаты также призвали усилить санкции против РФ.

Германии необходимо усилить помощь Украине оружием и не только после смерти так называемого российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявили несколько депутатов Бундестага, сообщает Tagesschau.

Депутаты Бундестага от правящей коалиции и оппозиционной ХДС/ХСС заявили о необходимости санкций против России и новой помощи Украине из-за смерти Навального.

«Мы призываем к дальнейшим санкциям против российского режима и должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить», - заявил депутат от СДПГ Франк Шваббе.

При этом депутат от ХДС Норберт Реттген, который является председателем комитета Бундестага по внешней политике, призвал к тому, чтобы немецкая поддержка Украины оружием и боеприпасами была «усилена сейчас».

Также, по его словам, необходимо разработать механизмы, которые позволят использовать замороженные российские государственные активы для покрытия расходов на оборону Украины.