Мессенджер Signal добавит новую функцию 4 21.02.2024, 20:52

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Она станет общедоступной в ближайшие недели.

Мессенджер Signal позволит пользователям общаться с другими людьми в приложении, не сообщая им номер своего мобильного телефона.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный блог компании.

Как отмечается, вместо телефонного номера пользователь сможет использовать уникальное имя пользователя.

«Если вы используете Signal, ваш номер телефона по умолчанию будет недоступен для всех, с кем вы общаетесь в чате. Люди, у которых ваш номер сохранен в контактах, все равно будут видеть ваш номер, поскольку они уже знают его», - пояснили в компании.

Также пользователь сможет создать QR-код или ссылку, которая будет направлять людей на его имя пользователя. Это позволит другим людям быстро связаться с ним в приложении Signal без необходимости ввода номера телефона.

«Имя пользователя в Signal — это не логин или псевдоним, под которым вас будут знать в приложении. Это не постоянный идентификатор, его не видят люди, с которыми вы общаетесь в Signal. Имя пользователя — это просто быстрый способ инициировать контакт в Signal, не сообщая номер своего телефона», - добавили в компании.

В отличие от имени профиля, имя пользователя должно быть уникальным и содержать две или более цифр в конце.

При этом для регистрации в приложении Signal пользователю все равно нужно указать номер своего мобильного телефона.

Стоит отметить, что функция еще находится на бета-тестировании. Она станет общедоступной в ближайшие недели.