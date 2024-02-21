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Фигуранта «дела Белгазпромбанка» освободили из колонии

  • 21.02.2024, 21:03
  • 1,526
Фигуранта «дела Белгазпромбанка» освободили из колонии

По этому делу осудили политзаключенного Виктора Бабарико.

В Витебском районном суде 9 февраля рассматривали дело «о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы» Дмитрию Кузьмичу.

Заместителю председателя правления банка — одному из главных фигурантов по «делу Белгазпромбанка», по которому также осудили политзаключенного Виктора Бабарико, — назначили шесть с половиной лет колонии.

На процессе он признал вину, подробно дал показания во время следствия и суда. Скорее всего, по итогам нового суда его освободили из колонии. Дело о замене наказания рассматривала Наталья Третьякова, пишет «Весна».

Тем временем уже почти год неизвестно, в каком состоянии находится Виктор Бабарико и что с ним происходит в новополоцкой колонии № 1, где он отбывает 14-летний срок. Последняя информация о нем касается 25 апреля 2023 года, когда Виктора Бабарико доставили в городскую больницу Новополоцка. После этого политзаключенного так и не показали общественности.

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