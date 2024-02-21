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«Аливария» к своему юбилею изготовила «пивное шампанское»

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  • 21.02.2024, 21:14
«Аливария» к своему юбилею изготовила «пивное шампанское»

Оно называется «Аліварыя Святочнае Brut Lager».

Пивовары «Аливарии» к 160-летию предприятия объявили о создании двух новых сортов пива, светлого и темного, относящихся к крафтовой категории. Об этом сообщается на сайте компании.

Один из этих новых сортов — светлое пиво, которое по внешним и вкусовым характеристикам напоминает игристое вино. Оно называется «Аліварыя Святочнае Brut Lager». О нем производители пишут так:

«Сухость и легкая кислинка во вкусе, которые характерны для брюта, были достигнуты благодаря глубокой степени сбраживания. При производстве использовался специальный американский хмель, позволяющий добиться во вкусе цветочных ноток с легкими отголосками маракуя. А еще этот сорт отличается повышенной «шипучестью» и неклассическим пивным цветом. Содержание алкоголя — 5,4%».

Темное пиво называется «Аліварыя Юбілейнае Milk Stout»:

«База этого сорта — карамельный и жженый солод, благодаря которому во вкусе появляются ноты прожаренных кофейных зерен. В пиво добавили натуральный экстракт кокоса и молочный сахар, чтобы добиться густой кремовой текстуры с пышной пеной. Кроме того, молочный сахар делает стаут мягче, создавая сливочный послевкусие. Содержание алкоголя-5,5%».

Оба сорта созданы, как утверждается, по авторским рецептам. А для того чтобы подобрать идеальное сочетание ингредиентов, производители изучали и вдохновлялись разработками Carlsberg Group. Для оформления новых сортов предприятию потребовалась установка дополнительного оборудования.

«Аліварыя Святочнае Brut Lager» и «Аліварыя Юбілейнае Milk Stout»: уже поступили в продажу и будут постепенно появляться в магазинах по всей стране.

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