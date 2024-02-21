Верховный суд отказал Надеждину в допуске к выборам президента РФ 3 21.02.2024, 21:20

1,112

Ранее Надеждин заявлял, что также собирается подать жалобу в Конституционный суд РФ.

Верховный суд России признал законным решение Центризбиркома, который отказал Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на предстоящих в марте президентских выборах, пишет ТАСС.

Иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии отклонил судья Олег Нефедов, ранее подтвердивший недопуск на выборы другого антивоенного кандидата — Екатерины Дунцовой. Тот же судья отказал кандидату в другом иске — политик оспаривал требования Центральной избирательной комиссии к подписным листам.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Политик отметил, что подаст жалобу.

Ранее Надеждин заявлял, что также собирается подать жалобу в Конституционный суд РФ.

На данный момент ЦИК допустил до намеченных на март 2024 года президентских выборов только четырех кандидатов: члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, представителя «Новых людей» Владислава Даванкова и действующего президента РФ Владимира Путина.