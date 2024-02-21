ВСУ отразили вражеский штурм на Кременском направлении 21.02.2024, 21:49

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Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ отразили вражеский штурм на Кременском направлении.

Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту, передает Цензор.НЕТ.

«Азовцы отразили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали», - написали в «Азове».

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