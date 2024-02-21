ВСУ отразили вражеский штурм на Кременском направлении
- 21.02.2024, 21:49
- 1,242
Видео.
Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ отразили вражеский штурм на Кременском направлении.
Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту, передает Цензор.НЕТ.
«Азовцы отразили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали», - написали в «Азове».