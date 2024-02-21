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Американский музей вернул одну из работ Шагала наследникам прежнего владельца

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  • 21.02.2024, 22:33
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Американский музей вернул одну из работ Шагала наследникам прежнего владельца

У картины драматичная история скитаний.

Нью-йоркский Музей современного искусства (MoMA), где много лет находилась картина «Над Витебском» Марка Шагала, вернул полотно наследникам прежнего владельца — немецкого галериста еврейского происхождения. По непубличному соглашению сторон, музей получил компенсацию в 4 млн долларов, пишет The New York Times.

Картина Шагала «Над Витебском» является частью серии, которую он начал в 1914 году после возвращения из Парижа в Витебск. На ней среди заснеженного пейзажа изображен пожилой нищий с мешком на спине и палкой в руке, плывущий над крышами домов и куполом витебского собора.

Некоторые эксперты считают, что в этой фигуре художник проиллюстрировал выражение на идиш, которым называли скитающихся от двери к двери нищих: оно буквально переводится как «ходить по домам».

В 20−30-е годы прошлого века картина находилась в берлинской галерее, которой владел еврей по происхождению Фрэнсис Маттизен. Однако, после того как к власти в Германии пришли нацисты, он был вынужден продать «Над Витебском» крупному дрезденскому банку в счет погашения кредита, а впоследствии бежал из страны.

В 1949 году полотно оказалось в собственности MoMA, где и занимала центральное место в коллекции на протяжении многих лет.

Однако недавно в музее сообщили, что картину вернули наследникам немецкого галериста — это было сделано непублично три года назад при посредничестве компании Mondex Corporation. MoMA получил в качестве компенсации 4 миллиона долларов.

На этом история не закончилась — в прошлом году наследники Маттизена продали «Над Витебском» европейскому коллекционеру уже за 24 млн долларов. А теперь судятся с Mondex Corporation — в компании утверждают, что им при новой сделке полагался гонорар в размере 39% стоимости работы.

Но один из наследников Патрик Маттизен подал встречный иск — его адвокаты заявили в судебных документах, что Mondex Corporation нарушила свою часть соглашения, отстранив его от переговоров с MoMA и согласившись на выплату 4 миллионов долларов без его участия.

По словам представителей MoMA, средства от перепродажи картины были направлены на поддержку фонда исследований провенанса (история происхождения художественного произведения и владения им), названного в честь Фрэнсиса Маттизена.

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