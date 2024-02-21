Болгария впервые заменит российское ядерное топливо на своей АЭС 21.02.2024, 23:17

София проведет первую заправку ядерным топливом из США.

Руководство болгарской атомной электростанции «Козлодуй» проведет первую заправку ядерным топливом из США в мае этого года, сообщил директор АЭС Валентин Николов. Речь идет о продукции компании Westinghouse. Ею заменили топливо «дочки» Росатома — ТВЭЛ, сообщает газета «24 часа».

Заправлять будут пятый энергоблок. Для этого его остановят на плановое ежегодное техобслуживание. По словам Николова, АЭС предоставила национальному Агентству по ядерному регулированию (АЯР) всю необходимую информацию по американским топливным кассетам.

Продукцию Westinghouse должны лицензировать до конца марта. После этого российские кассеты поэтапно заменят на американские в течение четырех топливных циклов. Каждый реактор ВВЭР-1000 содержит 163 кассеты. Ежегодно во время планового ремонта вынимают 42 из них.

До этого на АЭС «Козлодуй» использовалось исключительно российское топливо. Последний раз пятый энергоблок заправляли весной прошлого года. Всего на объекте работают два реактора. Для шестого энергоблока топливо будет поставлять Framatome — «дочка» французского энергетического гиганта EDF. Первая партия кассет отправится в Болгарию в 2026 году. Полностью от российского ядерного топлива страна откажется в 2029-м.

«Козлодуй» — единственная АЭС в Болгарии. Она обеспечивает более трети электроэнергии в стране и является крупным экспортером на остальные Балканы. Власти решили отказаться от ядерного топлива из России после ее вторжения в Украину.

Болгария не первая страна, которая приняла такое решение из-за начавшейся войны в Восточной Европе. Также на американское ядерное топливо собирается перейти Чехия. С осени текущего года продукцию Westinghouse начнет использовать АЭС «Дукованы», а через несколько месяцев — АЭС «Темелин». Оператор станций ČEZ отмечал, что это необходимо для обеспечения национальной энергобезопасности.

Помимо этого, снизить зависимость от России пытается финская Fortum, в активе которой находится АЭС «Ловииса». Контракты с ТВЭЛ действуют до 2027 года для первого энергоблока и до 2030 года — для второго. Ранее Fortum также подписала соглашение с Westinghouse, но внедрение нового вида топлива требует времени и согласований, и теперь она пытается найти еще одного западного поставщика.

В конце ноября прошлого года Венгрия также приняла меры в этом направлении. В частности, разрешила использовать альтернативное ядерное топливо для заправки АЭС «Пакш» вместо российского. Вслед за этим руководство станции объявило, что через 5–6 лет для ее заправки будет применяться продукция, произведенная в Западной Европе.

В сентябре прошлого года в Украине впервые загрузили американское ядерное топливо в советский реактор ВВЭР-440. Специалисты «Энергоатома» и Westinghous назвали это историческим событием, поскольку раньше считалось, что аналога российскому ядерному топливу для таких энергоустановок не существует.

Реакторы советского образца ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 установлены на АЭС в Украине, Болгарии, Чехии, Армении, Словакии, Венгрии, Индии, Иране, Китае, Финляндии. Таким образом, после начала войны Россия потеряла на этом направлении уже половину рынка сбыта.