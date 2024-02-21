«Парень платит за арендную квартиру, свою я сдаю — а деньги откладываю» 21.02.2024, 23:45

Белорусы и белоруски — о том, как живут за счет партнера.

Нормально ли жить за счет партнера или партнерши? CityDog.io провел опрос в своем Instagram и собрал разные мнения.

Мария (28): «Миша стал помогать мне финансово еще до того, как мы съехались»

— Мне было 23, я жила в однушке, которую мне подарили родители, и не работала. Я тогда только закончила универ и еще не знала, чем хочу заниматься. Деньги на жизнь мне давал отец: не много, но в целом хватало — наверное, поэтому я и не особо торопилась с поиском работы.

С Мишей мы познакомились в Tinder: ему тогда было 29, он работал в логистике и снимал квартиру — сам он не из Минска. Миша знал, что я не работаю, но его это даже скорее забавляло: сам он очень серьезный, целеустремленный, а я — все такая не обремененная делами и легкомысленная.

Формально Миша стал помогать мне финансово еще до того, как мы съехались. Бывало, он в пятницу приезжал ко мне после работы, мы вместе шли в ТЦ и закупались продуктами — вроде как для ужина, но на деле выходила огромная продуктовая корзина, на которую я легко могла прожить еще дней пять.

Ни меня, ни Мишу это не смущало: я в целом привыкла к тому, чтобы парни за меня платили, и считаю это нормой — а Мише было приятно за мной ухаживать.

«Он готов обеспечивать меня в повседневных общих тратах, а закрывать крупные личные расходы я должна сама»

Где-то через три месяца после знакомства мы съехались и стали жить у Миши в квартире. Инициатором была скорее я: мне было комфортно с ним, у нас была куча тем для обсуждения, классный секс.

Миша согласился не сразу, в том числе из-за финансового вопроса. Одно дело — водить меня в кафе и иногда покупать продукты, другое — полностью взять на себя ответственность.

Он сразу проговорил, что готов обеспечивать меня в повседневных общих тратах вроде еды, комуналки и жилья, возить нас в отпуск и давать мне какую-то фиксированную сумму на небольшие траты типа кофе с подружками или покупку крема, а вот закрывать крупные расходы — например, купить новый ноутбук или вылечить зубы — я должна сама. Меня это в целом устроило, так как примерно такой модели отношений я и хотела.

«Свои деньги я откладываю и почти не трачу»

Я переехала к Мише, а свою квартиру сдала. Сейчас деньги от аренды я откладываю и почти не трачу. Спустя пару лет совместной жизни я нашла себе небольшую подработку — деньги с нее тоже собираю (на те самые крупные расходы), либо трачу на себя или какие-то подарки Мише. Иногда могу вложить их и в наши семейные расходы, если вдруг потратила больше, чем Миша мне дал.

В целом, мне максимально комфортно жить за счет Миши — при этом я не чувствую себя ему должной, у нас дома нет тотального патриархата: он так же, как и я, вкладывается в наш быт, может помыть посуду или убраться в квартире.

С деньгами все просто: он оплачивает квартиру и комуналку, а мне дает каждый месяц фиксированную сумму — на покупку еды, бытовой химии и на мои личные траты. Расходы он не контролирует, главное — чтобы дома всегда была еда.

Если вдруг что-то случится, моя финансовая подушка безопасности может помочь. Тратить ее на двоих, конечно, не хотелось бы, но если нужно будет — потрачу.

Илья (29): «Пока мои деньги не закончились, расходы были 50 на 50»

Илья со своей девушкой познакомился в 2021 году. Говорит, что в тот период в плане работы у него было все неплохо: парень строил удачную карьеру экспортным менеджером на одном из крупнейших предприятий.

После событий 2022 года Илья уволился, потому что ситуация с экспортом в Беларуси сильно ухудшилась. На стрессе парень решил перезагрузиться и уехал из Минска на родину — несколько месяцев жил у родителей в деревне, «так как мог себе это позволить». После Илья вернулся в столицу и устроился на работу в другую фирму — тоже менеджером по экспорту.

— Через некоторое время мы с девушкой решили съехаться. А еще позже, когда стало понятно, что перспектив по улучшению ситуации не предвидится, мы начали рассматривать варианты переезда в другую страну. Девушка работает в IT, и ей еще в 2022 году намекнули о необходимости релокации.

Выбор пал на Польшу, тем более что у меня есть карта поляка, которую я получил в 2016 году, будучи студентом — делал просто, чтобы ездить на закупы.

Летом 2023 мы собрали вещи и переехали. Чтобы не пришлось идти работать на стройку, еще до релокации я прошел курсы массажиста — и уже в Польше я всячески пытался попасть в массажную сферу. Однако опыта у меня недостаточно, да и переехали мы не в Варшаву.

На первое время у меня были накопления плюс деньги от продажи автомобиля — поэтому всего хватало. Пока я искал работу, мы еще успели по Европе покататься. Расходы, как правило, у нас были 50 на 50. А потом мои деньги закончились — а поиск работы затянулся.

«Даже если я останусь без средств, она готова меня содержать»

Первое время мне было неловко жить за чужой счет. Мало того, что в эмиграции, так еще и без финансовой стабильности. Девушка работает, доход у нее неплохой (примерно как две средние польские зарплаты), но я понимаю, что если с ее работой что-то случится, у нас будут серьезные проблемы — ведь пока я сижу у нее на шее, откладывать нет возможности.

За массаж я беру 100 злотых (около 82 рублей) в час, но доход нестабильный и редко когда достигал даже 1000 злотых (820 рублей) в месяц — ведь я не вкладывался ни в рекламу, ни в обучение более прибыльным и востребованным видам массажа.

Еще перед отъездом мы оговаривали с девушкой тот факт, что я могу оказаться без работы и без денег. Для нее было важно, чтобы я искал работу. Но даже если я останусь без средств, она готова меня содержать — главное, чтобы я что-то делал для улучшения своего финансового положения.

Помимо массажа я искал работу и в других отраслях — от продаж до официанта или курьера. В общей сложности я откликнулся на более чем 300 вакансий, но так и не смог ничего найти. В 99% случаев мне никто так и не ответил — даже когда я пытался устроиться на работу в Мак.

«Я не чувствую особого дискомфорта, находясь на содержании, так как ситуация временная»

В конце осени у меня заканчивалась виза и мне нужно было подаваться на ПМЖ. Я подался по карте поляка, но ходят слухи, что могут отказать, если не будет официальной работы хотя бы с минимальным доходом. Поэтому было принято решение найти уже хоть что-то — и я обратился к агентствам, хотя изначально был категорически против.

Там помогли устроиться оператором вилочного погрузчика — первый рабочий день был 2 февраля. Зарплата раза в два меньше, чем у девушки, но тем не менее. После получения первых денег часть из них планирую потратить на замену белоруских прав и на репетитора польского языка, так как мечтаю вернуться в продажи.

Девушка меня никогда не упрекала за отсутствие дохода. Если у нас и были конфликты на этой почве, то скорее из-за меня и только первое время. Думаю, у меня просто было слишком много времени на безделье и стресс из-за отсутствия дохода. Сейчас, я считаю, наша ситуация более, чем нормальная.

Я не чувствую особого дискомфорта, находясь на содержании, так как понимаю, что ситуация временная, и осознаю, что в аналогичной ситуации я также помогал бы своей девушке, ведь в эмиграции очень важно не терять связь с родными людьми и не оставаться один на один с проблемами. Более того, я вижу перспективы в своем будущем и уверен, что мое финансовое положение исправится.

Светлана (36): «После переезда живу за счет мужа и не горжусь этим»

Светлана с мужем вместе уже 13 лет. Говорит, что в жизни были разные периоды: например, было время, когда девушка зарабатывала больше супруга. А потом оба сменили работу — и «каждый обеспечивал себя и даже больше».

— Я работала в финансовой сфере, меня все устраивало. Были определенные достижения, дальнейшие цели, перспектива роста. Но два года назад нам пришлось спешно уехать из Беларуси — во многом из-за работы мужа. Точнее, риска ее потери без переезда. Мне пришлось уволиться.

И вот теперь я, которая привыкла сама себя обеспечивать и практически ни в чем себе не отказывать (в разумных пределах), живу за счет мужа — и не горжусь этим абсолютно. Хоть супруг и не жадный и нормально относится к тому, что я не работаю, мне сложно перестроиться. И если какие-то упреки и появляются, то скорее с моей стороны — ведь это мне пришлось оставить свою работу из-за его.

Работа, которая сейчас мне доступна в эмиграции — а это, например, горничная или работница склада — меня не очень устраивает. Хотелось бы продолжить по своей специальности, а не идти хоть куда.

В целом, зарплаты мужа нам хватает. Уровень жизни после переезда не сильно изменился. Просить у него деньги тоже приходится редко: чаще всего за покупками мы ходим вместе. Но я чувствую себя максимально некомфортно, так как не привыкла жить за его счет. Именно сам факт финансовой зависимости меня напрягает: настолько, чтобы не чувствовать себя счастливой — но не настолько, чтобы идти работать горничной.

Я понимаю, что есть люди (чаще всего женщины), которые сами выбирают быть домохозяйками, следить за домом и обеспечивать уют — и чувствуют себя в этом прекрасно. Мне же сложно получать от этого удовольствие. Могу даже сказать, что хочется выйти на работу, чтобы отдохнуть от домашних дел — это огромный труд!