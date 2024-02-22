Google представила открытую модель ИИ под названием Gemma 22.02.2024, 3:34

Gemma превосходит другие открытые модели на рынке.

Компания Google выпустила открытую модель искусственного интеллекта под названием Gemma. Об этом стало известно на сайте ИИ.

Вместе с Gemma был представлен инструментарий Responsible Generative AI Toolkit, содержащий инструмент для наладки и руководство с лучшими практиками. Gemma доступна в двух размерах – Gemma 2B и Gemma 7B – и может запускаться на ноутбуке или настольном компьютере.

По словам Google, Gemma превосходят другие открытые модели на рынке и обладают функциями безопасности. Компания удалила личную информацию по учебным данным и применила методы обучения с подкреплением, чтобы обеспечить ответственное поведение моделей.

Gemma может быть использована для создания приложений с искусственным интеллектом, особенно для случаев, когда существующие открытые модели недостаточно мощные. Google планирует выпустить еще больше вариантов Gemma в будущем.