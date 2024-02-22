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Google представила открытую модель ИИ под названием Gemma

  • 22.02.2024, 3:34
Google представила открытую модель ИИ под названием Gemma

Gemma превосходит другие открытые модели на рынке.

Компания Google выпустила открытую модель искусственного интеллекта под названием Gemma. Об этом стало известно на сайте ИИ.

Вместе с Gemma был представлен инструментарий Responsible Generative AI Toolkit, содержащий инструмент для наладки и руководство с лучшими практиками. Gemma доступна в двух размерах – Gemma 2B и Gemma 7B – и может запускаться на ноутбуке или настольном компьютере.

По словам Google, Gemma превосходят другие открытые модели на рынке и обладают функциями безопасности. Компания удалила личную информацию по учебным данным и применила методы обучения с подкреплением, чтобы обеспечить ответственное поведение моделей.

Gemma может быть использована для создания приложений с искусственным интеллектом, особенно для случаев, когда существующие открытые модели недостаточно мощные. Google планирует выпустить еще больше вариантов Gemma в будущем.

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