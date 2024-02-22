Илон Маск тайно посетил Белый дом

Илон Маск тайно посетил Белый дом3
- 22.02.2024, 8:43
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СМИ раскрыли причину визита.
Миллиардер Илон Маск в сентябре прошлого года тайно посещал Белый дом, чтобы обсудить с американскими чиновниками перспективы и риски развития искусственного интеллекта.
Об этом сообщает NBC News.
В журнале посещения Белого дома говорится, что его встреча проходила в западном крыле комплекса, и что с ним также присутствовал Рохан Патель, старший руководитель отдела государственной политики Tesla.
Ранее в тот же день Маск и другие руководители технологической отрасли встретились с законодателями и журналистами на Капитолийском холме на саммите по искусственному интеллекту. Согласно протоколам, его встреча в Белом доме состоялась в 16:00. Маск в течение многих лет жаловался, что чиновники Байдена игнорируют его и его компании.
Белый дом заявил, что на встрече речь шла об искусственном интеллекте. В Вашингтоне также подтвердили, что это был единственный визит Маска за время президентства Джо Байдена, также отмечается, что президент не встречался с миллиардером.
Представитель Белого дома Робин Паттерсон заявила эта встреча «была одной из многих встреч с лидерами в сфере технологий, научных кругов, правительства и гражданского общества».
«Администрация Байдена-Харриса ясно дала понять руководителям технологических компаний, что компаниям необходимо обеспечить безопасность своей продукции, прежде чем она будет представлена публике», — сказала Паттерсон.