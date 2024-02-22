Тадеуша Кондрусевича срочно госпитализировали
- 22.02.2024, 9:28
Архиепископ Юзеф Станевский призвал молиться за здоровье иерарха.
Архиепископа Тадеуша Кондрусевича срочно госпитализировали.
Об этом во время вечерней мессы в минском архикафедральном соборе сообщил архиепископ Юзеф Станевский, пишет «Хрысціянская візія».
Причина госпитализации 78-летнего иерарха не сообщается.
Архиепископ Станевский просил всех верующих молиться за архиепископа Кондрусевича.
Год назад Тадеушу Кондрусевичу была сделана операция по удалению опухоли.