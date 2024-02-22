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Тадеуша Кондрусевича срочно госпитализировали

  • 22.02.2024, 9:28
Тадеуша Кондрусевича срочно госпитализировали
фото: catholic.by

Архиепископ Юзеф Станевский призвал молиться за здоровье иерарха.

Архиепископа Тадеуша Кондрусевича срочно госпитализировали.

Об этом во время вечерней мессы в минском архикафедральном соборе сообщил архиепископ Юзеф Станевский, пишет «Хрысціянская візія».

Причина госпитализации 78-летнего иерарха не сообщается.

Архиепископ Станевский просил всех верующих молиться за архиепископа Кондрусевича.

Год назад Тадеушу Кондрусевичу была сделана операция по удалению опухоли.

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