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Можно ли собирать грибы и ловить рыбу возле БелАЭС?

  • 22.02.2024, 9:38
  • 2,568
Можно ли собирать грибы и ловить рыбу возле БелАЭС?

На госТВ шокировали ответом.

На белорусском гостелеканале «Беларусь 1» обсудили безопасность БелАЭС. В качестве одного из аргументов было то, что собранные грибы и выловленную там рыбу можно употреблять в пищу. Но приглашенные гости забыли про постановление правительства.

В районе БелАЭС собирать грибы и ловить рыбу можно, и даже можно есть, заверила заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института имени Сахарова Мария Герменчук.

Генеральный директор Белорусской атомной электростанции Сергей Бобович добавил, что «персонал наш рыбачит и на озерах, и на Вилии, никаких проблем нет».

Отметим, что эти высказывания противоречат постановлению правительства, принятому в октябре прошлого года. Согласно документу, вокруг БелАЭС создана зона безопасности с особым правовым режимом. В ее границах нельзя, например, ловить рыбу или охотиться.

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