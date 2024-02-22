Шойгу «подставил» Путина: в России скандал 22.02.2024, 9:45

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Фото: Getty Images

В истории с Крынками есть одно «но».

«Крынки – наши», «Крынки зачищены»: это история о том, как Шойгу пытается выдать желаемое за действительное и доносит Путину, что, «его приказ выполнен». Но есть одно «но».

Как Шойгу в глаза наврал Путину и почему россияне бегали по полю на фоне российского флага, рассказывает TSN.ua.

Путину срочно нужны «успехи»

Главе Кремля срочно нужны хоть какие-то победы на фронте, потому что выборы «на носу», «Киев за 3 дня» в пролете, а показать людям «освобождение» хоть какой-то деревни надо.

Напомним, что мясными штурмами только в Авдеевке россияне положили по меньшей мере 17 тысяч своих солдат – трупами, даже признающими российские военкоры, а если даже они признают такие цифры, можно уверенно умножать еще где-то на три, и это не считая трехсотых, которые в любой момент тоже могут полезть в черные пакеты.

После того, как ВСУ отступили от Авдеевки, чтобы уберечь жизнь военных, Путин отдал приказ захватить еще несколько городов, вероятно: Купянск, Марьинку, Часов Яр и Крынки. Времени до выборов мало, успехов тоже. И здесь Путин вызывает Шойгу на доклад. Ну тот и доложил, что «все по плану» и Крынки на левом берегу Херсонщины, мол, «отвоевали» у ВСУ.

А потому ничего не оставалось, как выставить солдат на инкогнито руинах с триколором и громко заявить, что Крынки «взяли». Снимали видео путинские солдаты от души. И не прогадали, Путин поверил, но и это не точно, потому что тот во время интервью о Крынках говорил несколько неуверенно.

Есть но

Этими видео очень кичился и гауляйтер Сальдо. Видео, кстати, имеет долю правды, флаг действительно установили, но есть нюанс... Украинские морпехи показали, что осталось за кадром.

«Вы только посмотрите, как они «зачищают» деревню, что пятки горят. Этих видео уже Путин, конечно, не видел, впрочем доклад Шойгу его, похоже, тоже не очень поразил, кремлевский диктатор нервно перебирая ручкой приказал держать позиции и всем командирам передать его «просьбу».

Словом, в ВСУ отреагировали на встречу Путина и показательные видео с триколором якобы в Крынках. Также в Вооруженных силах Украины заявили, что россияне действительно пытались штурмовать позицию, но не сложилось.

Заявление Буданова

Напомним, что украинские военные смогли захватить плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки осенью 2023 года. С тех пор, несмотря на сложность поставок подразделений в этой деревне и невозможность переправить через Днепр тяжелую технику, бойцы ВСУ удерживают эти позиции.

Тем временем глава ГУР Буданов во время интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что у россиян «нет сил» для захвата Донецкой и Луганской областей в этом году. И отметил, что российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять Авдеевку.

В России начинается нехватка оружия

Хотя на самом деле взять Авдеевку не оставляли надежд россияне еще с 2014 года. В то же время Буданов признал, что ВСУ из-за нехватки оружия и личного состава сейчас находятся в тяжелом положении, «но у России тоже проблемы» и все далеко не так гладко, как из зомбоящика вещают пропагандисты. Буданов заявляет, что сейчас на мясные штурмы РФ бросает слабо обученных солдат, а снарядов и танков они тратят больше, чем производят, также россиянам, по мнению Буданова, не хватает ракет.

«В последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились».

Когда может начаться контрнаступление

Хотя в 2023 году Россия поставила на вооружение своей армии сотни танков, большинство из них, как подчеркивает Кирилл Буданов, были старыми моделями, взятыми из состава и отремонтированными, в то время как только 178 танков были новыми. Между тем, западные чиновники и аналитики называют заявления Буданова оптимальным сценарием для Украины в этом году, пишет издание. Там пришли к выводу, что если Украина сможет вести разумное оборонительное сражение, истощая российские силы, но одновременно восстанавливая собственные силы, то еще одно контрнаступление может начаться в 2025 году.

«Будут ли партнеры готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы будем готовиться к новому контрнаступлению или нет? Интересный вопрос».

Ранее говорилось, что оккупационные войска намерены возобновить активные наступательные действия в направлении Купянска и Временного Яра. Речь идет и о повторных попытках идти в направлении Угледара.