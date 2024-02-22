Валерий Карбалевич: Лукашенко занервничал, опасаясь мятежа 4 22.02.2024, 10:21

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Валерий Карбалевич

Карпенков плохо уловил сигнал «сверху».

Александр Лукашенко призвал белорусских силовиков и военнослужащих «не очаровываться Вагнером».

Политолог Валерий Карбалевич считает, что таким образом диктатор осторожно и мягко «поставил на место Николая Карпенкова», ранее восхвалявшего бойцов ЧВК «Вагнер».

— Главным образом ЧВК «Вагнер» рекламировал Николай Карпенков. В последние месяцы в независимых СМИ был ажиотаж вокруг его имени: дескать, часто выступает по телевидению и пугает людей, — говорит в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич.

Поэтому это выступление Лукашенко расставило все по местам, продемонстрировав, что Карпенков — плохой политик. Он плохо улавливает импульсы, идущие сверху.

Проблема восхвалительной политики в отношении бойцов Вагнера, считает политолог, в том, что вагнеровцы в сознании политической элиты Беларуси и России — это мятежники, что восстали против Путина.

— За это поплатился их руководитель Евгений Пригожин. В этих условиях активно рекламировать вагнеровцев — это не понимать, что стоит за всем этим.

То, что сам Лукашенко пригласил вагнеровцев в Беларусь, было ситуативным решением, чтобы разрешить кризис в России.

Стоял вопрос, что делать с ЧВК «Вагнер», потому что в России он опасен. И единственный вариант — это Беларусь. То есть был вынужденный шаг, который Лукашенко предпринял.

Когда вагнеровцы приехали в Беларусь, возникла проблема, что делать с ними дальше. Ведь их появление не вызывало особого восторга ни у белорусских силовиков, ни у белорусского общества. Дискомфортным это было и для Лукашенко — если они один раз подняли мятеж против Путина, второй раз могут поднять против Лукашенко.

Лукашенко, отмечает Карбалевич, предпринимал серьезные усилия, чтобы оправдать нахождение вагнеровцев в Беларуси. Сначала было заявлено, что они в стране временно, затем — что будут обучать белорусских военнослужащих.

— Да, вроде бы появились какие-то инструкторы, но потом выяснилось, что «Вагнер» не в структурах Минбороны, а в МВД. И это тоже странно, потому что ЧВК «Вагнер» — организация, созданная для ведения войны.

Логично, если бы они были инструкторами в частях Минобороны, а они оказались в частях внутренних войск, которые предназначены не для ведения войны с внешним врагом, а для внутренних боевых действий: гражданским населением, протестующими. Каким образом тут вагнеровцы?

Здесь также можно отметить, что Лукашенко пробовал попугать вагнеровцами соседей. Он использовал это один раз, когда говорил про «экскурсию в Польшу», но потом пытался открутить назад: мол, никуда они не собираются, и вовсе собираются разъехаться из Беларуси.

На этом фоне попытка рекламировать ЧВК «Вагнер» не понравилась Лукашенко. Лукашенко вот-вот говорил о готовящемся «мятеже оппозиции», а тут мятежники оказываются героями. Понятное дело, ему это не понравилось, и он осторожно, в мягкой форме, поставил Карпенкова на место, — считает Валерий Канрбалевич.