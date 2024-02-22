Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News прямо возле линии фронта 4 22.02.2024, 10:55

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Это первый подобный случай в истории.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News, разговор состоялся в менее чем двух с половиной километрах от линии фронта.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Это первый случай, когда глава государства дает интервью возле линии фронта.

Зеленский дал интервью для вечерней программы Брета Байера «Специальный репортаж».

Watch the latest video at foxnews.com

Журналист побывал с Зеленским на военном брифинге и вручении медалей военным, а также посетил госпитализированных солдат, получивших ранения в бою.

Байер несколько раз брал интервью у Зеленского после российского вторжения, последний раз — в декабре.