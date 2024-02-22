В Бердянске прогремел мощный взрыв: движение перекрыто 2 22.02.2024, 11:14

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Оккупанты паникуют из-за атаки беспилотника.

Утром 22 февраля во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, было уничтожено транспортное средство.

Захватчики после взрывов перекрыли движение на ряде улиц. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в городе утром был уничтожен автомобиль. Транспортное средство находилось на парковке возле торгового центра «Амстор» на проспекте Восточным.

Также стало известно, что после происшествия оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту. В свою очередь оккупанты жалуются, что взрывчатку якобы скинули с беспилотника.

Кроме того, местные жители рассказывают, что российские военные напуганы. При этом враг жалуется, что его атакуют даже в тыловом населенном пункте.

По предварительным данным, взрыв было слышно около 7:00 утра. Стоит отметить, что оккупационная так называемая администрация никак не комментирует взрывы в захваченном городе.