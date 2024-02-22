В Борисовской ЦРБ к концу года каждый второй врач будет молодым специалистом? 2 22.02.2024, 11:42

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Здравоохранение испытывает колоссальный кадровый голод.

Последние годы в Беларуси много говорят о кадровом голоде в медицине. По официальной статистике в медицине не хватает около 10 тысяч специалистов, но «Белые халаты» предполагают, что эти данные занижены.

Сложно понять на абстрактных цифрах масштабы происходящего, поэтому специалисты решили разобрать ситуацию на двух конкретных примерах.

По состоянию на сегодняшний день в Борисовской ЦРБ: 483 врача работает, а 119 врачей требуется.

Недостающий персонал администрация планирует найти среди выпускников этого года.

Таким образом, можно предположить, что к концу этого года фактически каждый четвертый специалист в этом медучреждении будет интерном. Это коснется половины всех врачебных специальностей, от врачей общей практики (26) и участковых медиаторов (10) до хирургов, офтальмологов, психотерапевтов, рентгенологов, стоматологов и т.д.

Но есть еще несколько важных нюансов:

Во-первых, далеко не факт, что заявку на специалистов удастся удовлетворить в полной мере.

Во-вторых, учитывая, с какой скоростью медики уходят из профессии, можно предположить, что за это время лечебное учреждение покинет некоторое количество опытных специалистов (молодые просто не смогут — они вынуждены отрабатывать закрепление).

В-третьих, важно учитывать, что на сегодняшний день четверть врачей в Борисовской ЦРБ уже молодые специалисты (по официальным данным лишь 71% врачей имеют квалификационную категорию). А это значит, что интернов будет не четверть а ближе к половине. Кто и каким образом будет передавать опыт в больнице, где к концу 2024 года каждый второй специалист — новичок является загадкой, ответ на которую мы не знаем.

Минский областной центр скорой медицинской помощи в этом году просит прислать 69 врачей-интернов, среди которых: 28 врачей скорой медицинской помощи, 18 педиатров, 16 анестезиологов-реаниматологов и 80 медсестер и фельдшеров.

Важно понимать специфику этой службы: врач скорой работает самостоятельно, и работает автономно. Нередко работникам СМП приходится принимать жизненно важные решения в считанные минуты. Сомневаемся, что это работа для молодого специалиста.

Подводя итог: в среднем белорусские медицинские ВУЗы выпускают около 2,5 тысяч врачей. При этом, оперируя только официальной информацией (а мы уже говорили, что ее очевидно приуменьшают), только в Минской области запрос на распределение в этом году — 1260 специалистов. Например в Минскую Центральную районную больницу просят прислать 178 врачей, в Молодечненскую ЦРБ — 80, в Слуцкую ЦРБ — 66, в Солигорскую ЦРБ — 73.

Исходя из этих данных, можно констатировать: кадровый голод для белорусской системы здравоохранения сегодня уже не является проблемой, это катастрофа с далеко идущими последствиями.