Медведев снова собрался на Киев 9 22.02.2024, 11:48

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И Одессу.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что для достижения своих целей Москве может понадобиться «дойти» до Киева. А «конфликт» России и Украины может не ограничиться текущей фазой. Такое мнение бывший президент РФ высказал в интервью российским СМИ.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитной границы — ред.), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, возможно, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — заявил Медведев.

Вспомнил политик и об Одессе. Он заявил, что город давно ждут в составе России.

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — заявил Медведев.