Старое BMW 90-х выставили на продажу по цене нового Lamborghini 1 22.02.2024, 11:52

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Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 секунд.

В США на аукцион RM Sotheby's выставлена тройка BMW E30 1990 года. За купе планируют получить от 250 до 280 тысяч долларов — как за новый Lamborghini Urus. Об авто рассказали на сайте аукционного дома, сообщает «Фокус».

Высокая цена на уровне Lamborghini Urus объясняется тем, что продается очень редкий спорткар BMW M3 Sport Evolution. Всего изготовлено всего 600 таких авто и сейчас их цена существенно выросла.

Специальная версия BMW M3 E30 была создана для допуска к гонкам — по сути, это серийный вариант гоночного авто. Купе оборудовали более мощной 2,5-литровой четверкой на 238 л.с.

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 248 км/ч. К тому же, авто получило спортивную подвеску.

Узнать купе BMW M3 Sport Evolution можно по расширенным крыльям, обвесу и заднему антикрылу. В салоне установлены спортивный руль и сиденья Recaro.

Этот спорткар BMW оборудован кондиционером и электростеклоподъемниками. Он эксплуатировался в Великобритании, а его пробег составляет всего 43 тыс. км.